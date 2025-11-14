На портале «Чувашия.онлайн» во вторник началось открытое голосование по выбору темы, которая станет смысловым стержнем будущего года в республике. Завершится оно 25 ноябр
На выбор представлены наименования 2026-го: Год дружбы народов, Год творчества и созидания, Год единства и сплочённости, Год семейных ценностей и Год традиционных ценностей.
Голосовать могут только авторизованные пользователи.
Подготовила Н. Игнатьева.
Выбираем тематику грядущего года
