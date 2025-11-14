Вручение знаков ГТО сотрудникам Шумерлинского МРО АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Сотрудники Шумерлинского МРО АО «Чувашская энергосбытовая компания» были удостоены знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и сегодня состоялось их вручение! Коллектив отличается высоким уровнем дисциплины и ответственности, приверженностью здоровому образу жизни и активным занятием спортом.

Полученные знаки ГТО подтверждают достижения сотрудников в области физической подготовки и являются показателем высокого уровня готовности к трудовой деятельности и повседневным нагрузкам. Каждый знак ГТО символизирует стремление к совершенствованию, крепкому здоровью и дисциплине, способствующие эффективному выполнению профессиональных обязанностей и созданию комфортной среды обитания для всех горожан.

Поздравляем сотрудников с заслуженной наградой и желаем дальнейших достижений в сфере профессионального роста и спортивного мастерства!

Центр ГТО Шумерли.