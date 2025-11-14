Активные пенсионеры получили знаки отличия ГТО

Сегодня в спортивном комплексе ФОК «Олимп» города Шумерля состоялось вручение знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) активным пенсионерам . Среди награжденных были представители групп здоровья «Серебряные дельфины» и «Здоровье». Эти группы регулярно посещают занятия физической культурой и спортом в стенах спортивного центра, демонстрируя пример активного образа жизни и заботы о своем здоровье. Награждение прошло в теплой дружеской атмосфере, собрав представителей старшего поколения. Участники поделились своими впечатлениями и рассказали о важности занятий физической активностью в любом возрасте: «Получение знака ГТО стало важным событием в моей жизни. Это мотивирует меня продолжать заниматься спортом и поддерживать себя в хорошей форме!»— Татьяна Михайловна, участница группы «Серебряные дельфины».

«Регулярные тренировки помогают нам сохранять бодрость духа и хорошее настроение. Мы рады, что можем вдохновлять молодежь своим примером!»— Ирина Ивановна, участница группы "Здоровье

"Мероприятие подчеркнуло значимость здорового образа жизни среди пожилых людей и продемонстрировало, что возраст не является препятствием для активной спортивной жизни.

Участницы выразили благодарность сотрудникам ФОК «Олимп» за создание комфортных условий для тренировок и поддержки своей активности.

Организаторы мероприятия подчеркнули важность развития массового спорта и вовлечения всех возрастных категорий населения в активную физическую деятельность. Подобные инициативы способствуют укреплению здоровья нации и популяризации здорового образа жизни.

Центр ГТО Шумерли.