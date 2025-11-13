Олег Николаев  обсудил  с Еленой Вяльбе и Виктором Майгуровым возможность проведения в Чувашии первенства и чемпионата России по лыжероллерам и биатлону

Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и президентом Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым. Многократная чемпионка мира по лыжным гонкам и трехкратный чемпион мира по биатлону приехали в Чувашию, чтобы принять участие в открытии новой современной лыжероллерной трассы в Чебоксарах.

В ходе встречи Олег Николаев и высокие гости обсудили развитие зимних видов спорта в Чувашии. На сегодняшний день лыжными гонками и биатлоном в регионе занимаются около 33 тысяч человек. Лыжные гонки стабильно входят в топ-5 самых популярных видов спорта, объединяя более 32,5 тысячи спортсменов и любителей. Подготовка спортивного резерва ведется в 24 спортивных школах, где работают 61 тренер по лыжным гонкам и 10 тренеров по биатлону.

«Открытие этого объекта позволяет проводить тренировки в любое время года. Мы готовы принимать соревнования любого уровня — от этапов Кубка России до соревнований ветеранского движения. Уверен, это даст мощный импульс развитию лыжного спорта и биатлона в Чувашии и в стране в целом. Практика показывает: когда регион принимает крупные турниры, это всегда пробуждает у людей большой интерес к этим видам спорта», — отметил Олег Николаев.

Также обсуждалась возможность проведения в августе 2026 года первенства России среди юниоров по лыжным гонкам в дисциплине «лыжероллеры», а в сентябре — чемпионата России и международных соревнований «Кубок Содружества» по летнему биатлону. Глава региона заверил, что Чувашия готова стать центром для проведения тренировочных сборов как региональных, так и национальных сборных команд.

«Хочу заверить: мы обязательно найдем точки соприкосновения. Наша страна огромна, соревнований проводится много, и если регион проявляет инициативу, мы всегда найдем возможность для проведения стартов самого разного уровня. Региональные команды, включая команды Якутии или Дальнего Востока, будут активно как тренироваться, так и участвовать в соревнованиях.

Отдельно хочу выделить наше ветеранское движение, которое невероятно масштабно и активно. Ветераны проводят и Кубки России, и чемпионаты страны — причём не только по лыжным гонкам, но и по лыжероллерам. Россия дважды принимала чемпионаты мира среди ветеранов по лыжным гонкам. Это говорит о нашей сильной позиции в этом движении. Выражаю искренние слова благодарности за реализацию этого проекта», — ответила Елена Вяльбе.

Открытие в Чебоксарах современной лыжероллерной трассы международного уровня стало стратегическим шагом в развитии спорта. Этот объект не только позволит местным спортсменам тренироваться в современных условиях, но и станет для них трамплином в национальную сборную. Успешный опыт чувашской школы биатлона, которую представляли такие известные спортсмены, как Сергей Башкиров, Татьяна Моисеева и Татьяна Акимова служит ярким примером и ориентиром для нового поколения спортсменов.

