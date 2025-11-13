Чувашское книжное издательство отмечает 105-летие. Ровесник республики, издательство, основанное 12 ноября 1920 года, на протяжении своей истории было опорой чувашского языка и культуры. Выпуск художественной, детской, учебной, научной литературы, масштабных книжный серий — стали его вкладом в сохранение национальной идентичности.

Уже в первые годы своей деятельности издательство наметило осуществление такого масштабного проекта, как выпуск 17-томного «Словаря чувашского языка» Н.И. Ашмарина, произведений русских и мировых классиков в переводе на чувашский язык. В 1970–1980-х годах чувашские книги вышли на всесоюзный рынок. С 1920–2025 гг. Чувашское книжное издательство выпустило около 16 тыс. 509 названий книг тиражом около 132 млн 100 тыс. экземпляров.

К крупным проектам, реализованным Чувашским книжным издательством, относятся издание многотомной Чувашской энциклопедии, иллюстрированной серии «Библиотека Президента Чувашской Республики», книжных серий «Замечательные люди Чувашии», «Выдающиеся люди Чувашии», собраний сочинений этнографа и историка Николая Никольского, поэтов и писателей Петра Хузангая, Якова Ухсая, Федора Уяра, Геннадия Айги.

Качество книг Чувашского книжного издательства можно оценить по наградам разного уровня. Книги удостоены дипломов различных престижных конкурсов – «Искусство книги», «Лучшая книга года», «Малая Родина», «Наше культурное наследие», Национального конкурса «Книга года».

Издательство работает и с начинающими писателями. Ежегодно проводится Межрегиональный конкурс «Чувашская книга. Юные таланты», интерес к которому с каждым годом увеличивается. В разные годы на конкурс поступали работы не только с районов и городов Чувашской Республики, но Самарской, Ульяновской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Бурятия.

«Вклад каждого из вас, ваш ежедневный труд и его результаты — серьезная и прочная площадка для дальнейшего развития. Впереди у нас новые проекты по развитию книжного издательства», — отметил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов и вручил лучшим сотрудникам издательства Почетные грамоты и Благодарности.

За многолетний плодотворный труд, высокие профессиональные достижения, большой вклад в развитие книгоиздания, активную творческую деятельность Почетной грамотой Минцифры Чувашии награждены

- Надукова Эллада Вячеславовна, старший бухгалтер,

- Рубцова Ольга Петровна, корректор;

- Шельтямова Эльвира Владимировна, корректор.

Благодарности министерства вручены

- Павловой Ирине Юрьевне, продавцу магазина «Книжные новинки» №3,

- Егоровой Наталии Георгиевне, продавцу магазина «Книжные новинки» №3,

- Скворцову Владимиру Петровичу, временно исполняющему обязанности генерального директора,

- Красновой Ирине Михайловне, заместителю главного бухгалтера.

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики поздравляет коллектив издательства и желает дальнейших успехов в деле сохранения и развития чувашской книжной культуры.

