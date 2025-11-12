При поддержке Главы Чувашии жизнь в сёлах республики преображается к лучшему

В Яльчикском муниципальном округе Чувашии после капитального ремонта торжественно открылись сразу два объекта — средняя школа в селе Яльчики и сельский клуб в селе Новое Байдеряково. В церемонии открытия принял участие Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Сергей Артамонов.

Напомним, последовательное преображение социальной инфраструктуры муниципалитета идет в рамках Комплексной программой экономического развития Чувашии и поставленными Главой Чувашии Олегом Николаевым задачами по повышению качества жизни населения республики.

Яльчикская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Н.А. Петрова, построенная в 1959 году, была полностью обновлена в рамках республиканской программы. На капитальный ремонт из бюджета было выделено более 57,9 миллионов рублей. Подрядчик — ООО «Строймонтажизоляция» — выполнил все работы в установленные сроки, и к 1 ноября объект был готов на 100%.

«Более 600 школьников теперь будут учиться в современных и безопасных условиях — это прямое вложение в качество образования и будущее каждого ребёнка», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

В здании полностью заменены внутренние инженерные системы: водопровод, канализация, электроснабжение, отопление, слаботочные системы и частично вентиляция. Также обновлены отделка помещений, фасад с утеплением и облицовкой металлосайдингом, входные группы, установлены новые двери и эвакуационная лестница.

Яльчикская школа известна в республике высокими образовательными результатами. В 2023 году учреждение получило грант Главы Чувашии в 500 тысяч рублей как одна из лучших в регионе. В 2024 году школа стала призером всероссийского конкурса проектов для детей и молодёжи, получив грант в размере 200 тысяч рублей, а также показала высокие результаты в конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России». Ученики школы регулярно занимают призовые места на олимпиадах, научных и творческих конкурсах различного уровня. Только в 2024—2025 учебном году четыре ученика стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, двое - межрегиональной олимпиады по чувашскому языку, а тринадцать учащихся получили специальную стипендию Главы республики за творческие достижения.



«Обновленная школа создает условия для качественного образования и воспитания конкурентоспособного подрастающего поколения. Отремонтированный клуб, специализирующийся на чувашских традициях, укрепляет культурный код и социальные связи на селе. Для нас это прямой путь — снижать отток молодежи и улучшать демографический климат», – сказал Председатель Правительства Чувашии Сергей Артамонов.

Капитальный ремонт в Новобайдеряковском сельском клубе, расположенном в здании 1979 года постройки, был проведен в этом году в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры». На работы было выделено 8,4 млн рублей, из которых свыше 7,9 млн средства республиканского бюджета и более 420 тысяч рублей местного. Ветхое ранее здание, где было холодно и имелись протеки, теперь полностью преображено.

В рамках контракта с подрядчиком были проведены общестроительные работы, заменены системы отопления, водопровода, канализации и электроосвещения. Также выполнена наружная отделка, отремонтирован тамбур и установлена современная система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.

Справочно:

В настоящее время в Яльчикском муниципальном округе функционируют 31 учреждение клубного типа, 23 библиотеки, 1 музей, детская школа искусств, архив.

За последние пять лет в округе по различным программам модернизировано 21 учреждение: 15 клубов, 4 библиотеки (в 2024 г. на базе Кильдюшевской сельской библиотеки создана модельная библиотека), детская школа искусств, архив.

В 2025 году на проведение капитального ремонта 13 сельских домов культуры округа из республиканского бюджета Чувашской Республики выделено свыше 247,4 млн руб. В этом году планируется построить 4 Дома культуры в рамках государственной программы «Развитие культуры» и 10 Домов культуры в рамках инициативного бюджетирования, модернизировать 60 муниципальных учреждений культуры.

В 2026 г. в рамках национального проекта «Семья» запланирован капитальный ремонт сельского клуба в с. Байглычево Яльчикского муниципального округа. Объем финансирования из федерального бюджета составит 8,7 млн рублей.

Пресс-служба Главы Чувашской Республики.