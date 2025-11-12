От искусства к спорту: сотрудники сферы культуры покорили ГТО!

Наступила приятная пора для всех успешно сдавших нормы ГТО, и сегодня во Дворце культуры «Восход» прошло вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) представителям сферы культуры, успешно прошедшим испытания норм ГТО. Этот важный этап стал ярким событием, подчеркивающим значимость спорта и здоровья в жизни каждого гражданина нашей страны.

Награждение работников культуры знаками отличия ГТО символизирует признание их усилий и достижений в поддержании хорошей физической формы. Эти знаки являются заслуженной наградой за личный вклад в популяризацию здорового образа жизни и служат примером для всех желающих вести активный образ жизни.

Обладатели знаков ГТО получают не только моральное удовлетворение, но и материальные преимущества: наличие знака позволяет претендовать на налоговые вычеты, предусмотренные государством для поощрения физически активных граждан. Мы сердечно поздравляем всех участников церемонии вручения и приглашаем всех горожан последовать примеру наших культурных деятелей, проявив инициативу и сдать нормы ГТО, чтобы укрепить своё здоровье и внести вклад в развитие массового спорта в нашем регионе.

Спортивная школа города Шумерли.