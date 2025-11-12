Олег Николаев: II Межрегиональный фестиваль «Чĕкеҫ» объединяет театры регионов России

11 ноября в столице Чувашии открылся II Межрегиональный фестиваль национальных театров «Чĕкеҫ» («Ласточка») имени народной артистки СССР Веры Кузьминой. В этом году в нём принимают участие театры Калмыкии, Алтая, Якутии, Марий Эл, Пермского края и Чувашии. Они представят свои лучшие постановки, объединенные общей темой — «Женщина в искусстве». Каждый спектакль через призму уникальной национальной культуры, языка и традиций раскроет образ героини с большим сердцем и пламенной душой и воздаст должное мудрости и красоте женщины.

Приветствуя участников и гостей, Глава Чувашии Олег Николаев отметил особую значимость фестиваля. Он подчеркнул, что «Чĕкеҫ» — это не просто культурное событие, а мощный импульс для развития национального театрального искусства и укрепления связей между регионами.

«Для меня огромная честь и радость видеть, что фестиваль имени Веры Кузьминой уже во второй раз объединяет национальные театры. Их искусство обогащает культурную жизнь Чувашии, наполняя её яркими и самобытными постановками.

Правительство Чувашской Республики прилагает все усилия, чтобы идеи и инициативы, рождающиеся в диалоге с деятелями культуры, в том числе театральными коллективами, находили практическое воплощение. Для нас важно создавать разнообразные форматы, где есть место и здоровой конкуренции, и творческому соревнованию, и интриге. Именно это, на мой взгляд, делает фестиваль по-настоящему захватывающим и живым, рождает желание быть его частью и ощутить уникальную энергетику.

Благодарю все театральные коллективы и уважаемых членов жюри за участие, время и искреннюю вовлечённость в театральную жизнь республики на протяжении всей фестивальной недели. А всем зрителям желаю насладиться великолепной игрой актёров и прочувствовать эту неповторимую атмосферу творчества», — отметил Олег Николаев на открытии фестиваля.

Фестиваль открыл спектакль Чувашского государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова «Хуркайӑк çулӗ», основанный на произведении Чингиза Айтматова «Материнское поле».

«Это премьерный спектакль Чувашского драмтеатра, который был специально поставлен к фестивалю. Получилась сильная, глубокая работа, не оставляющая равнодушным никого. Это не просто постановка, а погружение в мир женщины, чья жизнь испытана самыми тяжёлыми потерями. История о том, что даже в самые тёмные времена можно найти свет и продолжить свой путь, черпая силы в любви и в самой жизни. Очень рекомендую к просмотру, в том числе старшеклассникам и студентам», — сказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова, отметив, что все фестивальные спектакли школьники и студенты могут увидеть по Пушкинской карте национального проекта «Семья».

Всего в рамках фестиваля будет представлено 6 спектаклей: «Голубоглазая каторжанка» (Калмыкия), «Эрдине» (Республика Алтай), «Прощание с Матёрой» (Марий Эл), «Кукуй, Кукушечка» (Пермский край), «Глухой Вилюй» (Якутия). Постановки будет оценивать авторитетное жюри, в составе которого: театральный критик, почетный член Российской академии художеств Дмитрий Родионов; декан режиссерского факультета Театрального института им. Б.В. Щукина Вячеслав Терещенко; главный редактор газеты «Театральное дело» Ольга Сенаторова.

По итогам фестиваля будут определены победители в 7 номинациях: «Лучший спектакль», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая сценография».

15 ноября на малой родине Веры Кузьминой — в селе Янтиково — в рамках фестиваля состоится дополнительный показ спектакля «Эрдине».

Справочно:

Межрегиональный фестиваль национальных театров имени Веры Кузьминой «Чӗкеҫ» проводится в Чувашии с 2023 года. Его организатором выступает Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова.

В первом фестивале, который прошёл с 17 по 22 ноября 2023 года, приняли участие семь профессиональных театров из республик Калмыкия, Башкортостан, Марий Эл, Крым, Татарстан, Чувашия, Республики Азербайджан.

Фестиваль носит имя Веры Кузьминичны Кузьминой – театральной актрисы, народной артистки СССР, лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая маска», почетного гражданина Чувашской Республики.

Вера Кузьмина родилась 16 ноября 1923 года в деревне Яншихово-Норваши Янтиковского района Чувашской Республики. Окончила Государственный институт театрального искусства Луначарского в Москве.

С 1947 года работала в Чувашском драмтеатре. До последних дней жизни выходила на сцену. За 74 года службы в театре Вера Кузьмина сыграла более 150 ролей, воплотила на сцене образы русской и зарубежной классики, произведений национальной чувашской литературы и драматургии.

