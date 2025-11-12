Найти кадастрового инженера для выполнения межевания земельного участка или составления техплана можно на электронной платформе кадастровых работ (epkr.rosreestr.ru) и удаленно заказать эту услугу. Оставьте заявку, и кадастровый инженер выйдет на связь с вами.
Также информацию о кадастровых инженерах можно найти в сети Интернет, в местных администрациях или в организациях технической инвентаризации (БТИ).
Кроме того, список кадастровых инженеров можно изучить и в рейтинге кадастровых инженеров, который готовит Росреестр по итогам работы кадастровых инженеров за прошедший квартал.
Управление Росреестра
по Чувашии.
Как найти кадастрового инженера?
