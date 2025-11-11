Олег Николаев: новый формат работы позволит лучше контролировать работу системы ЖКХ в осенне-зимний период

В Чувашской Республике продолжается работа по получению муниципалитетами паспортов готовности к новому отопительному сезону. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ региона внедрил новую форму работу, так называемый инцидент «Подготовка к отопительному сезону 2025/2026 годов на территории Чувашской Республики». В рамках данного формата специалисты ведут мониторинг прохождения отопительного сезона, сравнивая нынешние показатели с показателями прошлых лет. О новой системе работы доложил министр ведомства Владимир Максимов на еженедельной планерке в Доме правительства под руководством Главы Чувашии Олега Николаева.

Основная цель проекта — обеспечить своевременное и качественное завершение подготовки всех муниципальных образований к осенне-зимнему периоду 2025—2026 годов. Для органов местного самоуправления, ответственных за исполнение, утверждены три ключевые задачи с четкими сроками исполнения:

— до 15 сентября 2025 года: провести комиссионную проверку, приемку и оформить паспорта готовности для объектов социальной сферы и жилищного фонда.

— до 1 ноября 2025 года: завершить проверку и оформить паспорта готовности для всех теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

— до 15 ноября 2025 года: обеспечить получение паспортов готовности самими муниципальными образованиями.

«Необходимо реализовать и добиться стопроцентного выполнения всех намеченных мероприятий по наличию паспортов готовности — для этого у нас все есть. Благодаря внедрению данного инцидента, мы сейчас видим с вами полную картину. Очевидно, что этот инструмент будет работать на постоянной основе, потому что функционирование системы ЖКХ никогда не прекращается. На каждом этапе всегда ведётся очень многофакторная, разнонаправленная работа с большим количеством участников. Уверен, что такая форма организации нашей работы, несомненно, позволит своевременно реагировать и принимать решения для достижения поставленных целей», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

На сегодняшний день паспорта готовности к новому отопительному сезону получили 19 муниципалитетов. Еще в 4 муниципальных округах ведется устранение незначительных замечаний.

100% многоквартирных домов республики уже прошли приемку и имеют оформленные паспорта. Полностью завершена подготовка и объектов социальной сферы: паспорта готовности выданы всем учреждениям.

Для надежного прохождения предстоящего отопительного сезона ресурсоснабжающие организации Чувашии уже сформировали аварийно-ремонтные фонды. В постоянной готовности находятся 208 бригад общей численностью 1062 человека, обеспеченные 328 единицами спецтехники.

Пресс-служба Главы Чувашкой Республики.