Глава Чувашии Олег Николаев отметил прогресс в образовании региона и необходимость кадрового планирования для экономики

Государственная итоговая аттестация в Чувашии в 2025 году прошла успешно, продемонстрировав прогресс в качестве образования и укрепления позиций региона в общероссийском образовательном процессе. Об этом на еженедельной планерке под руководством Главы Чувашии Олега Николаева доложил исполняющий обязанности министра образования республики Максим Гришин.

Более 5 тысяч учащихся приняли участие в экзаменационной кампании, которая состояласьбез нарушений и происшествий. 99,65% выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании, превысив прошлогодние результаты (99,44%).

Максим Гришин, отметил, что Чувашия демонстрирует значительное улучшение качества образования: средние баллы ЕГЭ по региону практически по всем предметам оказались выше среднероссийских показателей. Например, разница по обществознанию и биологии достигает 7 баллов, по химии — 5,5, по русскому и физике — больше 5, по профильной математике и информатике — более 4,5 баллов.

Республика вошла в тройку лидеров России по доле выпускников, выбравших для сдачи предметы математического и естественно-научного циклов (38,53% против 33,24% в среднем по стране). Среди муниципальных образований лучшие результаты показали Цивильский, Козловский муиципальные округа и город Новочебоксарск. Красноармейский муниципальный округ второй год подряд демонстрирует лучшие результаты по профильной математике (77,34 балла).

Особого внимания заслуживают результаты по физике и химии: число 100-бальников увеличилось до 12 человек против 5 в 2024 году, возросло число высокобалльников по физике.

В 2025 году 44% выпускников школ, поступивших в вузы, выбрали технические и естественно-научные специальности. Количество выпускников, продолживших обучение в вузах Чувашии, увеличилось на 288 человек.

73 студента-первокурсника, набравших более 70 баллов на ЕГЭ по математике и физике и поступивших в вузы республики, были удостоены именной стипендии Главы Чувашской Республики.

«Успешные результаты государственной итоговой аттестации подтверждают высокий профессионализм педагогов Чувашии и способствуют укреплению престижа региональной системы образования», — подчеркнул и.о. министра Максим Гришин.

Говоря о системе высшего образования, в Чувашии Глава республики Олег Николаев обратил внимание руководителей муниципальных округов и исполнительных органов власти, занимающихся развитием реальных секторов экономики, на активизацию работы по целевому обучению, особенно в социальной сфере и технических направлениях.

«В первую очередь, главам муниципальных образований и руководителям профильных министерств необходимо активно включиться в процесс планирования подготовки специалистов в соответствии с потребностями региона. Министерству образования следует пересмотреть подходы к взаимодействию с образовательными учреждениями, в частности, с Чувашским государственным педагогическим университетом, для максимального использования возможностей целевого обучения.

Необходимо использовать все имеющиеся инструменты, включая возможности среднего профессионального образования и успешный опыт реализации муниципального жилищного фонда, для комплексного решения кадрового вопроса. В течение 3-5 лет возможно достичь существенного прогресса в улучшении кадрового состава в различных областях, но для этого требуется заблаговременное планирование, активная работа и постоянный мониторинг ситуации», — подытожил Глава Чувашии Олег Николаев.

Пресс-служба Главы Чувашской Республики.