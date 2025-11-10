Школьников Чувашии ждет образовательное приключение в мире олимпиадной информатики

Школьники Чувашии приглашаются к участию в олимпиаде по информатике «Кубок Яндекс Образования». Конкурс проводится для учеников 5–11-х классов на платформах Яндекс Учебника и Яндекс Лицея. Он знакомит с основами прикладной работы в ИТ, развивает алгоритмическое и креативное мышление, учит решать нестандартные и комплексные задачи. Образовательная инициатива направлена на решение задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

Первый тур проводит Яндекс Учебникс 17 ноября по 21 декабря 2025 года. Здесь будут задания на логику и программирование для школьников 5–11-х классов любого уровня подготовки. Это единственный этап для учеников 5–7-х классов, среди них планируется 50 победителей.

Второй тур проведет в феврале Яндекс Лицей для учеников 8-11-х классов, победивших в первом туре. Им предстоит решать задачи олимпиадного уровня по теоретической информатике, работе с данными и программированию.

В финал пройдут 20 сильнейших участников. Он состоится весной в Москве с индивидуальным этапом и хакатоном по программированию роботов. Задачи будут приближены к ИТ-индустрии.

Достижения победителей и участников олимпиады будут внесены в федеральный реестр «Навигатор успеха». Все участники получат сертификаты, а финалисты — дополнительные баллы к ЕГЭ. Победители и призёры автоматически пройдут в финал профиля по промышленному программированию олимпиады «Высшая проба» в следующем учебном году, которая даёт 100 баллов за ЕГЭ по информатике.

Официальным партнёром олимпиады выступает Всероссийский конкурс цифровых портфолио «Талант НТО», который является частью Национальной технологической олимпиады, входящей в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Победители и призёры Яндекс олимпиады получат «баллы талантов», которые автоматически попадут в их цифровое портфолио. Учащиеся могут использовать его для участия в конкурсах НТО, проектных школах, стажировках и акселераторах.

Специалисты Яндекса отмечают, что олимпиада — часть комплексного образовательного трека Яндекс Образования. Специально для подготовки к ней методистами Яндекс Учебника был разработан подготовительный урок, который поможет детям любого уровня подготовки настроиться на участие и претендовать на победу. Тренировочные задания уже доступны на платформе Яндекс Учебника.

Напомним также, что в рамках проекта Яндекс Учебника «Кадровый резерв учителей информатики» учителя школ и ссузов могут принять участие во Всероссийском осеннем конкурсе с отбором на стажировку.

Минцифры Чувашии.