Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова проводит Фестиваль русского языка и культуры в Алжире

Мероприятие проходит в рамках соглашения о партнерстве между ЧувГУ и Алжирским университетом 2 имени Абу-Эль-Касем Саадалла, подписанного на международном экономическом форуме Россия — Африка

9 ноября 2025 года в столице Алжирской Народной Демократической Республики, городе Алжир, стартовал Фестиваль русского языка и культуры, организованный Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова при грантовой поддержке фонда «Русский мир». Этот масштабный проект, реализация которого соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», стал настоящим мостом дружбы между двумя странами.

Мероприятие направлено на укрепление межкультурного диалога между Россией и Алжиром, популяризацию русского языка и культуры, развитие профессиональных связей среди преподавателей, а также совершенствование языковых компетенций у учащихся.

До открытия фестиваля состоялась официальная встреча руководителей и делегаций двух университетов, во время которой обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере образования, культуры и науки. Российскую делегацию возглавил ректор Чувашского государственного университета Андрей Александров. Алжирских партнеров представлял ректор Алжирского университета 2 Саид Рахмани.

Как отметил на встрече ректоров Андрей Александров: «Сегодня Россия и Алжир успешно развивают отношения по всем направлениям — в политике, экономике, науке, образовании и гуманитарной сфере. И наши университеты являются активными участниками этого многогранного процесса. Фестиваль русского языка и культуры — наш вклад в общее дело, важный мост дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Он не только популяризирует русский язык за рубежом, но и открывает алжирской молодёжи доступ к богатейшему культурному наследию России. Такие инициативы укрепляют академическое сотрудничество, стимулируют совместные исследования и обмены, а главное, формируют новое поколение лидеров, способных мыслить глобально, но действовать в духе уважения и доверия между странами».

Основная площадка фестиваля — Алжирский университет 2 Абу-эль-Касем Саадалла, где собрались педагоги, студенты и школьники для участия в насыщенной культурной и образовательной программе. На торжественной церемонии открытия нсобрались более 300 преподавателей и студентов. В приветственных речах звучали слова о сходстве ценностей двух культур – тех вечных основах, что одинаково дороги и для россиян, и для алжирцев: крепкая семья, уважение к старшим и добрососедство.

Каждый день фестиваля посвящён отдельной теме:

9 ноября — «Добро пожаловать на фестиваль!»

10 ноября — «Осенняя академия: развиваем soft skills преподавателя русского языка»

11 ноября — «Русский язык и культура: познавательно и увлекательно»

12 ноября — «Читаем и поём на русском языке»

13 ноября — «Путешествие в Россию»

В программе фестиваля лекции и мастер-классы по методике преподавания русского языка, интерактивные занятия по языку и культуре России, олимпиада по русскому языку для школьников и студентов (уровни A1–B1) «Знаток русского языка», творческие конкурсы, включая конкурс чтецов «Читаем стихи на русском языке» и театральные постановки по мотивам русских сказок «В гостях у сказки». Также запланированы кинопоказы на русском языке, круглые столы для педагогов и концертная программа «С любовью из России» в исполнении заслуженного и народного артиста Чувашской Республики Дмитрия Сёмкина, заведующего кафедрой вокального искусства факультета искусств ЧувГУ.

Фестиваль продлится до 14 ноября. Все участники получат дипломы, сертификаты, сувениры и призы от фонда «Русский мир» и Чувашского государственного университета.

Справка.

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова сотрудничает с фондом «Русский мир» с 2016 года, реализуя просветительские проекты при грантовой поддержке фонда, включая Олимпиаду для школьников стран СНГ. В 2022 году специалисты факультета русской и чувашской филологии и журналистики организовали фестиваль русского языка в Самарканде (Узбекистан), а в 2023 году — в Худжанте (Таджикистан).