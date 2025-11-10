Статистика выявленных поддельных денег в III квартале

В июле-сентябре 2025 года в банковском секторе Чувашии обнаружено 11 российских денежных знаков с признаками подделки: 5 банкнот номиналом 5000 рублей, 4 — номиналом 1000 рублей, а также 2 поддельные монеты номиналом 10 рублей.

Если у вас есть сомнения в подлинности банкноты, не нужно пытаться расплатиться ею. Для проведения экспертизы лучше обратиться в любой коммерческий банк, который осуществляет операции с наличными деньгами. Возможно, деньги подлинные, просто поврежденные, и тогда ваш бюджет не пострадает. Если же банкнота окажется поддельной, ее передадут в правоохранительные органы, но стоимость купюры не возместят.

Национальный банк Чувашии.