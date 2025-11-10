Общество «Знание» анонсировало шорт-лист главной просветительской награды страны. В него вошли 112 заявок в 15 номинациях. Среди них 61 просветитель, 47 проектов и 4 компании. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность Почетному жюри в Москве. Шорт-лист юбилейного сезона доступен на сайте Знание.Премия.

В шорт-листе номинации «Юный просветитель» — Евгений Башкиров, учащийся средней школы №6 г. Чебоксары, лектор Российского общества «Знание», член Детского общественного совета Чувашской Республики. Его главный проект, Православный диктант, ставит целью раскрыть роль православия как неотъемлемой части культурного и исторического кода России. Это всероссийское тестирование, проходящее ежегодно с 2020 г. В 2024 г. диктант охватил более 12 тысяч человек из 86 регионов России. Также Евгений создал портал с уникальными биографическими данными о новомучениках и исповедниках Чувашского края, погибших в годы антирелигиозных репрессий XX века. А на базе своей школы просветитель с командой вел поисково-исследовательскую работу, восстанавливал биографии выпускников-фронтовиков. По найденным материалам была издана книга-альбом «Выпуск 40-го. Выпускники чебоксарской средней школы №6 на фронтах Великой Отечественной войны». Созданная на ее основе республиканская интеллектуальная игра «Чувашия. По страницам памяти» охватила в этом году 5 440 участников со всей Чувашии. Юный просветитель регулярно проводит мастер-классы по социальному проектированию для сверстников и знакомит жителей и гостей региона с его историей как сертифицированный экскурсовод.

«Каждый новый сезон Знание.Премия вносит большой вклад в формирование нового поколения просветителей – людей, которые словом, делом и, что самое важное, личным примером укрепляют страну, передают уникальные знания, сохраняют ценности, объединяют общество вокруг идеи созидания. Среди 112 номинантов на победу в этом сезоне есть и полномочный представитель Президента в одном из округов, губернаторы, выдающиеся ученые, известные журналисты, педагоги, участники специальной военной операции и многие другие. Всех этих людей объединяет вера в силу знаний и ответственность за будущее страны», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Номинанты прошли отбор среди 18 730 конкурсантов. Заявки оценивал Экспертный совет, в который вошли более 300 представителей всех регионов России. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность Почетному жюри, куда войдут выдающиеся деятели разных сфер. Они выберут лауреатов в 16 номинациях.

Напомним, что соискатели Знание.Премия со всей страны могут получить специальные региональные награды. В ноябре эксперты определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года в каждом субъекте РФ.

Знание.Премия — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом «Знание» в 2021 году. Номинанты прошлых лет участвовали во встрече с Президентом России, выступали на крупных просветительских площадках страны, таких как ПМЭФ, ВЭФ, Выставка «Россия», марафоны Знание.Первые и Знание.Наука, становились послами Российского общества «Знание» за рубежом.

Юбилейный сезон Знание.Премия проходит при поддержке генеральных информационных партнеров — информационного агентства России ТАСС и медиагруппы «Комсомольская Правда»; стратегического информационного партнера — медиахолдинга Rambler&Co; мультимедийного информационного партнера — издательского дома «Аргументы и факты»; информационных партнеров — МИЦ «Известия», телерадиокомпании «Звезда» и медиахолдинга «ФедералПресс».

***

«Знание» — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует десятки тысяч выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества «Знание» объединило более 30 тысяч человек. Они провели свыше 180 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,3 млрд просмотров.

Больше информации о деятельности организации — на сайте и в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram.