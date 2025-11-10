Неделя дорожно-транспортной отрасли пройдёт на площадке агромаркета «Пехет»

С 10 по 16 ноября на территории агромаркета «Пехет» состоится тематическое мероприятие, посвящённое развитию дорожной инфраструктуры и повышению уровня осведомлённости участников дорожного движения.

В программе разнообразные активности:

— проверка навыков вождения на специализированном симуляторе;

— мастер-классы по различным аспектам безопасной эксплуатации транспортных средств;

— юридическая консультация «Ваши права на дороге», где специалисты разъяснят тонкости правового поля для автолюбителей;

— консультации по подбору и покупке детских удерживающих устройств;

— розыгрыши ценных призов среди посетителей.

Особое внимание уделено молодым людям, заинтересованным в развитии карьеры в сфере транспорта. Для будущих студентов и выпускников школ организован специальный стенд «Карьера в отрасли», где участники смогут ознакомиться с возможностями профессионального роста и перспективами трудоустройства в дорожном секторе.

Приглашаем всех желающих посетить неделю дорожно-транспортной отрасли! Присоединяйтесь и узнайте всё самое важное о транспорте и дорожном движении!

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики