ИТ-организации Чувашии, чьи решения и проекты способствуют развитию российского сегмента сети Интернет могут претендовать на получение Премии Рунета-2025. одно из самых ожидаемых ИТ-событий года состоится 14 декабря в Москве. Прием заявок открыт на официальном сайте Премии до 20 ноября 2025 г.

Премия проводится Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) уже 22 года подряд и направлена на поощрение лидеров ИТ-отрасли за значительный вклад в развитие отечественных технологий и повышение благосостояния общества.

В этом году тема Премии — «Код мечты».

«Великие достижения начинаются с большой мечты и правильной основы, “кода”. ИТ-сообщество — архитектор будущего, а наши передовые проекты — доказательство того, что любую мечту возможно реализовать», — рассказывает директор РАЭК Дмитрий Гуляев.

В рамках обновлённой Премии появились номинации для бизнеса, соответствующие современным трендам и вызовам цифровой трансформации: «Российский код», «Электронная коммерция», «Креативные индустрии», «Журналистский проект в ИТ», «Блогерский проект в ИТ», «Облачное решение года», «Цифровое наследие». Полный список номинаций доступен на сайте Премии.

Отдельный трек – премия «Дети в Рунете», учрежденная Альянсом по защите детей в цифровой среде. Это первый в России масштабный трек, посвящённый созданию безопасного цифрового пространства для детей и молодежи. Будут номинированы проекты детей, родителей и учителей, которые вносят вклад в повышение уровня цифровой грамотности и противостояния вызовам онлайн-среды.

Впервые в истории Премии пройдет ИТ-бал - организаторы решили поддержать традицию проведения русских балов с живым оркестром и профессиональными артистами, добавив технологические инсталляции и цифровые проекции. Также впервые состоится выставка и аукцион картин «Галерея смыслов», созданных профессиональными художниками и алгоритмами ИИ по мотивам деловых сессий Российского Интернет Форума - 2025. Вырученные от продажи средства пойдут на развитие талантливой молодежи в ИТ. В рамках мероприятия также пройдет запуск Женского клуба РАЭК.

Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России и соответствует целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Напомним также, что в этом году Правительство РФ и Минцифры России учредило новую ежегодную национальную премию «Цифровые решения», которая пройдет в Москве рамках одноименного ИТ-форума с 12 по 15 ноября.

