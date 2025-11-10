Знакомьтесь: лучший участковый Чувашии

Победить в республиканском этапе российского конкурса «Народный участковый» у сотрудника МО МВД России «Шумерлинский» Михаила Обломова получилось со второго раза. В 2024 году он занял 2-е место. И тогда же решил, что обязательно примет участие в 2025 году и постарается победить. Так и получилось!

Коллеги искренне порадовались за него: в эти дни Михаилу поступали десятки звонков и сообщений с поздравлениями. А сейчас он представляет Чувашию на всероссийском этапе конкурса, который проходит с 1 по 10 ноября в виде голосования на сайте «Комсомольской правды».

Михаил родился в Шумерле в 1994 году, учился в школе № 1. После окончания школы поступил в Чебоксарский машиностроительный техникум, где получил специальность автомеханика. Сразу после получения диплома был призван в армию. Служил в Хабаровском крае, в танковом батальоне. За год дослужился до командира отделения и уволился в запас в звании младшего сержанта. Вернувшись домой, устроился на Шумерлинский завод специализированных автомобилей. Но со временем понял, что это не его призвание. «Хотелось стабильности, возможности расти профессионально и, главное, чувствовать, что твоя работа действительно важна для людей», — ответил Михаил на вопрос газеты о причинах принятого решения идти работать в полицию. Родители — Николай Николаевич и Елена Александровна — решение сына поддержали.

16 ноября 2020 года, накануне Дня участковых уполномоченных полиции, Михаил впервые вышел на службу в форме полицейского.

Символично, что его профессиональный путь начался в преддверии праздника, который теперь он отмечает как свой. Через два года службы понял — без профильного образования не обойтись, и поступил в Нижегородскую академию МВД. До сих пор совмещает учёбу с работой.

В родительском доме Михаил усвоил простое, но важное правило, которым руководствуется до сих пор: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе: будь честен, уважай и помогай». Именно общение с людьми он считает самым сложным в работе участкового. «Все разные: кто-то открытый, кто-то замкнутый, кто-то добрый, а кто-то — хулиган. Главное — найти к каждому подход, подобрать нужное слово. Но это не значит, что нужно всем угождать. Жители должны видеть в участковом прежде всего стража порядка и защитника», — объяснил он.

На своем участке Михаил проводит профилактические беседы, раздаёт жителям свои визитки, у многих есть его личный номер телефона. Люди знают, что могут позвонить в любое время — он всегда на связи. Благодаря этому удалось предотвратить несколько случаев телефонного мошенничества. Чаще всего, правда, обращаются по бытовым вопросам: затопили соседи, ссоры во дворе, мелкие конфликты.

Но бывают в работе участкового и неординарные случаи. Один из запомнившихся Михаилу эпизодов — задержание человека, находившегося в федеральном розыске. Информация поступила ночью: подозреваемый остановился в гостинице Шумерли. Прибыв на место, Михаил и его коллега разбудили мужчину внушительных размеров — почти два метра ростом, очень широкий в плечах. Но тот, увидев полицейских, сам так испугался, что не оказал сопротивления. Задержание прошло спокойно.

М. Обломов старается проводить как можно больше времени с сыновьями — двухлетним Святославом и пятилетним Савелием. Старший уже говорит, что тоже станет полицейским. Младший пока только примеряет папину фуражку с кокардой.

«Михаил, что бы Вы ответили сегодняшнему школьнику, который думает, а стоит ли ему идти служить в полицию?» — задала газета вопрос собеседнику. Над ответом он долго не задумывался: «Если бы меня кто-то спросил о том, стоит ли идти в полицию, я бы честно ответил: да, стоит. Это стабильная работа, где ты действительно нужен людям. И ещё один важный плюс для выпускников школ: трудовой стаж учитывается уже с первого курса обучения в вузе МВД. Выпустишься — и за плечами у тебя уже 5 лет выслуги, а не ноль, как у многих выпускников гражданских вузов». Конечно, есть и минусы, как и в любой сфере деятельности. Из минусов Михаил назвал бумажную работу полицейского — это отнимает очень много времени, но без нее пока никак. «Хотя искусственный интеллект уже осваиваем, — с улыбкой сообщил наш герой. — Надеюсь, что скоро от него будет польза».

«Бывает, что наваливается усталость и появляется желание всё бросить. Особенно когда много работы, когда возвращаешься домой глубокой ночью, а утром снова в строй. Кажется, что физически уже не справляешься, — делится Михаил. — Но стоит выспаться, отдохнуть — и такие мысли исчезают. Я планирую служить до пенсии».

Старшего лейтенанта полиции Обломова вдохновляет пример заместителя начальника полиции Александра Михайлова, который служит уже 32 года: «Глядя на таких коллег, хочется идти вперёд, пока есть силы».

А в завершении встречи наш собеседник попросил со страниц газеты поздравить с профессиональными праздниками — Днём сотрудника органов внутренних дел и Днём участковых уполномоченных полиции – всех сослуживцев, ветеранов и, конечно, семьи сотрудников: «Хочу пожелать всем стойкости духа, терпения, сил и искреннего желания служить людям. Пусть каждый наш выход на участок приносит пользу, а дома нас всегда ждут с теплом и пониманием. С праздником!»

А. Аношина.