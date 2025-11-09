Татуировка привела к заражению гепатитом С

В Чувашии врачи ведут активную работу по профилактике и снижению заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С, в том числе в рамках регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Однако сами люди порой безответственно относятся к своему здоровью, что приводит к негативным последствиям.

В Чебоксарах непроверенный тату-салон и нестерильные инструменты привели 23-летнего молодого человека в больницу. А всё началось с общей слабости и пожелтения глаз, что послужило поводом для обращения к врачу-терапевту. После осмотра врач направил пациента на биохимические анализы крови, маркеры к вирусным гепатитам. Диагностика подтвердила у молодого человека наличие гепатита С. Сначала он получал лечение в гастроэнтерологическом отделении стационара Центральной городской больницы, потом — в Городской клинической больнице № 1. Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» пациенты с хроническим вирусным гепатитом С получают бесплатную лекарственную терапию.

Важно помнить, что заразиться гепатитом C можно не только половым путем, при инъекциях или при родах, но и через нестерильные медицинские и косметические инструменты. Если вы хотите сделать себе татуировку, то убедитесь, что мастер соблюдает санитарные нормы, имеет медицинскую книжку и может подтвердить стерилизацию инструментов.

ЦГБ г. Чебоксары.