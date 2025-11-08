Михаил Степанов на конференции IT-link: «На таких площадках формируется будущее ИТ-отрасли»

8 ноября 2025 года в Чебоксарах состоялось одно из ключевых событий в сфере информационных технологий Поволжья — Х конференция IT-link Осень-2025. Она собрала более 1000 участников: IT-специалистов всех уровней (разработчики, аналитики данных, менеджеры проектов), руководителей IT-компаний и digital-подразделений, предпринимателей, заинтересованных в цифровизации своего бизнеса; а также студентов профильных вузов и всех, кто увлечен технологиями.

«Значимость IT-отрасли будет только расти. Сегодня в республике работают уже более 10 тысяч ИТ-специалистов и есть много талантливых студентов, которые уже начинают свой путь в профессии. Конференция ИТ-линк стала платформой для обмена опытом, профессионального роста и налаживания деловых связей в региональной IT-индустрии. И конечно, именно на таких площадках формируется будущее ИТ-отрасли!» — отметил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.

Конференция, организованная компания Лайм Эйч Ди, соответствует целям нацпроекта «Экономика данных». Более 30 ведущих экспертов из крупнейших IT-компаний страны представили уникальные кейсы по различным областям цифровой трансформации: разработке программного обеспечения, информационной безопасности, искусственному интеллекту, аналитике данных, а также созданию и управлению цифровыми продуктами.

Также рамках конференции состоялись мастер-классы и дискуссии, посвященные последним трендам и практикам в IT-сфере. Специально организованные зоны для делового общения позволили IT-специалистам Чувашии и соседних регионов найти новых партнеров, клиентов и единомышленников.

Минцифры Чувашии.