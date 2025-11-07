Что в ойкониме тебе моём…

В Росреестре Чувашии посмотрели, какие интересные названия населенных пунктов республики есть в Государственном каталоге географических названий, оператором которого является ППК «Роскадастр». Всего в республике насчитывается 1726 населенных пунктов.

«В нашем регионе достаточно много интересных названий деревень и сел. Так как мы национальная республика, то большинство наименований произошли от чувашских и татарских слов. Например, во многих районах есть деревня Ойкасы. В переводе с чувашского «ой (уй)» значит «поле», а «касы» — просека, вырубка. Чувашия всегда славилась густыми лесами, поэтому населенные пункты и сельхозугодья возникали на месте вырубок. Встречаются очень красивые и мелодичные названия, такие, как Малиновка, Тойси, Любашкино, Синьялы. Много названий связано с родниками, например Шоршелы, с истоками рек – Юнгапоси (у истока Юнги), Балабаш-Баишево (у истока Булы) или названиями оврагов (Типсирма)», — отмечает член Общественного совета Управления Росреестра по Чувашии, доцент, заведующая кафедрой физической географии и геоморфологии ЧувГУ, председатель Чувашского республиканского отделения Русского географического общества Инна Никонорова.

Всего в Росреестре Чувашии выделили больше 30 интересных названий: пос. Безбожник, с. Злобино, д. Шафранчик, д. Олух-Шумшеваши, д. Басурманы, д. Старые Щелканы, д. Братьякасы, д. Бобылькасы, д. Бурундуки, д. Собаккасы, с. Ишаки, д. Кошки, пос. Комар, д. Лесные Крышки, д. Чердаки, пос. Автобус, пос. Люля, д. Ойрисюрт и др.

Несколько деревень имеют названия «Три избы»: село Трёхизб-Шемурша в одноименном округе или деревня Три-Избы в Цивильском округе. Есть в республике населенные пункты, которые начинаются на букву Ы — это деревни Ырашпулых и Ыхракасы. Как правило, на эту букву начинаются слова только на национальных языках. В русском языке слов, которые начинаются с буквы Ы, не встретишь.

Изучить каталог можно на сайте ППК «Роскадастр».

М. Иванова.