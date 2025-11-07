Спортивное обозрение

30-31 октября в Шумерле проходил XIX Открытый республиканский турнир по баскетболу среди детских команд, посвященный памяти тренера-преподавателя С.И. Филатова.

Пять команд девушек 2012 года рождения и моложе из Йошкар-Олы, Казани, Саранска и Шумерли боролись за чемпионский титул в спортивной школе «Олимп». Игры турнира показали серьезный настрой участниц. По итогам двух соревновательных дней чемпионский титул безоговорочно завоевала шумерлинская команда, «серебро» досталось команде «Саранск-2», а «бронза» — команде «Саранск-1».

Судейская бригада определила и лучших игроков команд, занявших 1-4 места. Среди них – шумерлинка Анастасия Долгова.

ДЮСШ «Олимп».

Восемь лучших детских команд региона собрались 31 октября на стадионе «Труд» на трехдневный футбольный марафон — II Открытый республиканский турнир по футболу, посвященный памяти известного футболиста Сергея Башкирова.

С. Башкиров начинал свою карьеру в шумерлинской «Звезде», стал призером чемпионата Чувашии, затем выступал за московский «Спартак», днепропетровский «Днепр», куйбышевские «Крылья Советов», пензенскую «Звезду», запорожский «Металлург».

В турнире участвовали футбольные команды «Шумерля-2015» и «Шумерля-2016», «Спартак» (с. Красные Четаи), «Звезда» (п. Ибреси), «Спутник» (г. Алатырь), «Химик» (п. Вурнары), «Рубин» (г. Ядрин) и «Канаш».

Наши ребята показали отличную игру! До самого финала мальчишки держали оборону, не пропустив ни единого гола. Но, увы, в решающем матче удача была не на их стороне. В итоге победителем стала ибресинская «Звезда», второе место заняла команда «Шумерля-2015», третье — ФК «Канаш».

За персональные достижения были отмечены бомбардир Артём Смирнов и вратарь Тимофей Морозов (оба из «Шумерля-2015»).

СШ г. Шумерли.

С 5 октября по 2 ноября во Дворце детского и молодёжного творчества проходил чемпионат Шумерлинского муниципального округа по шахматам 2025 года.

12 шумерлинских шахматистов боролись за чемпионское звание по швейцарской системе в 7 туров. Уже с первых туров в лидеры вырвались два фаворита чемпионата — Александр Никифоров и Сергей Иовлев. Оба подходили к чемпионату в отменной форме, выиграв в этом году множество турниров. Решающим стал их поединок в 4 туре. Александр Никифоров одержал победу и стал чемпионом округа по шахматам. Сергей Иовлев стал серебряным призёром. «Бронзу» чемпионата завоевал Геннадий Стожаров.

Впереди у шумерлинских шахматистов главный турнир года — чемпионат Чувашии по шахматам. Нашим шахматистам по силам добиться там успеха.

Шахматная секция «Пегас».