«Сельская» ипотека в Чувашии

В ходе прямой линии Главе Чувашии Олегу Николаеву поступил вопрос о возобновлении программы «Сельская ипотека». Руководитель региона подтвердил, что в этом году программа вновь стартовала. Это стало возможно благодаря перераспределению имеющегося в Россельхозбанке лимита за счёт снижения ключевой ставки. С октября банк вновь принимает заявки на «сельскую» ипотеку под 3 % годовых.

Руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева отметила, что в октябре по новым условиям «сельской» ипотеки поступило 2 заявления. Регистрация заявлений об ипотеке прошла успешно.

С начала действия Постановления Правительства РФ от 30.11.2019 № 1567 в Чувашии зарегистрировано 781 заявление о регистрации «сельской» ипотеки, в том числе 8 было оформлено в 2025 году.

