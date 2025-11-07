Поиск работы обернулся потерей денег

Находясь в декретном отпуске, 29-летняя женщина решила поискать дистанционную работу копирайтера. Она написала в чат одного из мессенджеров, где предлагали подходящий вариант трудоустройства. После этого с ней связался «консультант», предложил оформить кредитную карту для перечисления будущей зарплаты и перейти по присланной в сообщении ссылке. Выполнив задание, женщина получила сообщение о списании денежных средств. К ней на помощь поспешил «адвокат», который убедил потерпевшую оформить кредит и перевести наличные на различные счета, чтобы якобы вернуть и списанные с карты средства, и зарегистрироваться в налоговой службе.

В итоге, так и не начав работать, доверчивая горожанка лишилась в общей сложности более 800 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

УМВД России по г. Чебоксары.