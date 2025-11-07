Олег Николаев: Управляющие компании должны активнее использовать современную чувашскую технику для уборки дворов

На еженедельном совещании в Доме Правительства под руководством Главы Чувашии Олега Николаева с участием руководителей министерств и муниципалитетов рассмотрели готовность дорожного хозяйства республики к зимнему периоду.

В ходе совещания Глава региона обратил внимание глав муниципалитетов на поддержку отечественного производителя и обеспечение комфортного проживания граждан. Он напомнил, что в прошлом месяце все муниципалитеты получили 23 многофункциональных трактора местного производства, изготовленных по программе СПИК 2.0.

«Рекомендую муниципалитетам совместно с Минстроем и Минтрасом изучить опыт оснащения коммунальных служб техникой Концерна «Тракторные заводы», включая многофункциональные погрузчики, востребованной в Москве и Московской области.

Управляющим компаниям стоит рассмотреть вопрос приобретения подобной техники для повышения качества уборки дворовых территорий. Мы регулярно получаем значительное количество обращений от жителей, в том числе и во время последней «прямой линии», касающиеся уборки дворовых территорий. Благоустройство дворов, в том числе и очистка от снега, — это в большинстве своем зона ответственности управляющих компаний. В эту же обязанность входит и содержание контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Важно в рамках государственного и муниципального жилищного контроля наладить эффективное взаимодействие между жителями, управляющими организациями и властями, обеспечивая прозрачность процесса организации работ и информированность населения», — подчеркнул Олег Николаев.

С основным докладом о готовности дорожного хозяйства к осенне-зимнему периоду выступил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Юрий Арлашкин.

Общая протяженность дорожной сети Чувашской Республики составляет 12,8 тыс. км. В ее структуру входят 94 км платной автомагистрали М-12 «Восток», 307 км федеральных трасс, 1564 км дорог регионального значения и 10 898 км местных дорог.

Зимнее обслуживание федеральных трасс будут обеспечивать две подрядные организации: ООО «Воддорстрой» (184 км) и ОАО «Автодоринжиниринг» (123 км). К настоящему времени они уже заготовили 53,4 тыс. тонн песко-соляной смеси. Для работ подготовят 93 единицы техники, в том числе комбинированные дорожные машины и автогрейдеры. Вся техника оборудована системой ГЛОНАСС для оперативного контроля.

Для предупреждения водителей на участках с высокой вероятностью гололеда установлено 496 временных знаков «Скользкая дорога». На федеральных трассах также работает автоматизированная система управления зимним содержанием, которую обслуживают 9 метеостанций и 17 видеокамер.

Обслуживание платной трассы М-12 осуществляет ООО «Зеленый город». Компания уже заготовила около 9 тыс. тонн противогололедных материалов и подготовила 21 единицу техники.

Безопасность на региональных дорогах будут обеспечивать ООО «Дортех» (947,6 км) и ООО «Воддорстрой» (617,2 км) по трехгодичным контрактам. Работы по содержанию мостовых сооружений на территории республики проведут ООО «Дортех» (40 мостов) и ООО «Универсал» (70 мостов).

Как отметил Юрий Арлашкин, в этом году на региональных дорогах будут применены новые стандарты с использованием чистой технической соли. Это решение позволяет экономить материалы, ускоряет обработку дорог и снижает воздействие на окружающую среду. На сегодня заготовлено 7,4 тыс. тонн чистой соли и 13,5 тыс. тонн песко-соляной смеси с 50%-ным содержанием соли.

Подготовка к зиме ведется и в муниципальных округах республики: для обработки дорог местного значения предусмотрена заготовка порядка 130 тыс. тонн песко-соляной смеси с содержанием соли 20%. Однако в девяти муниципальных округах эта работа еще не завершена.

«Муниципалитетам, в которых еще ведутся работы по заготовке противогололедных материалов для местных дорог, рекомендовано до 15 ноября 2025 года завершить эту работу. Отмечу, что на сегодняшний день заготовлено материалов в объеме 87% от общей потребности», – доложил и.о. министра Юрий Арлашкин.

Пресс-служба Главы Чувашской Республики.