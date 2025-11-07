Олег Николаев: Всемирные игры единоборств объединили Россию и мир

Глава Чувашии Олег Николаев провел встречу с победителями и призёрами II Всемирных игр национальных видов единоборств. Мероприятие, в котором приняли участие более 100 спортсменов и их тренеры, состоялось в конференц-зале Ледового дворца «Чебоксары Арена».

«Очень приятно наблюдать за развитием единоборств в последние несколько лет. Действительно, наши единоборства совершили мощный рывок вперёд. Об этом красноречиво свидетельствуют растущие из года в год медали наших спортсменов. В частности, хотелось бы отметить, что прогресс Федерации ММА Чувашской Республики во многом обеспечен учебно-тренировочными сборами, которые регулярно проходят наши спортсмены.

В 2022 году нам удалось объединить всю нашу страну вокруг Вышитой карты России. Этот проект затем запустил волну инициатив по аналогичной организации различных процессов. 4 ноября в Национальном центре «Россия» была представлена уже Современная музыкальная карта России — эта тема получает развитие.

Идея проведения Всемирных игр национальных видов единоборств также родилась из той стратегической задачи, которая была поставлена Президентом России Владимиром Путиным — о важности развития направлений, выражающих самобытность народов Российской Федерации, их идентичность и культурную самоидентификацию.

И именно в этом контексте особенно значимо, что нам с вами удалось вокруг нашего национального вида спорта — кӗрешӳ — объединить все другие виды национальных единоборств. Самое главное — собрать на территории Чувашской Республики представителей 76 субъектов Российской Федерации и 39 стран. Дружба через спорт — это фундаментальная ценность», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Обращаясь к участникам соревнований Глава республики также отметил, что проведение Всемирных игр национальных видов единоборств стало историческим событием не только для Чувашии, но и для мирового спорта: «Спортсмены и тренеры называют эти Игры Олимпийскими играми национальных видов единоборств: 6 тысяч участников, 17 дисциплин. Соревнования придали значительный импульс для развития региона, в первую очередь, качественного роста всего спортивного потенциала республики. Десятая часть из более 800 медалей осталась в Чувашии».

Чувашские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав 91 медаль, из которых 34 — золотые. В четырёх из десяти финальных поединков гала-финала победу одержали представители нашей республики: Данил Степанов (кикбоксинг), Антон Гаврилов (муайтай), Кирилл Иванов (ММА) и Евгений Абрамов (керешу).

В ходе встречи прозвучали конкретные предложения по развитию спортивной инфраструктуры. Президент Федерации ММА Чувашии Андрей Жилкин выступил с инициативой создания круглогодичной тренировочной базы единоборств на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни».

Отвечая на этот вопрос Олег Николаев отметил, что работа в этом направлении уже ведется. «Физкультурно-оздоровительные центры «Белые камни» и «Росинка» как раз для этих целей созданы. Начиная с 2020 года идёт работа по обновлению инфраструктуры этих центров. В настоящее время в ФОЦ «Белые камни» завершается строительство модульного зала, что позволит проводить тренировочные сборы круглый год. Также будет продолжена реализация ба базе данных центров проекта «Губернаторский лагерь». При этом оба центра могут эффективно сосуществовать и дополнять друг друга. Наша основная задача после завершения ремонта в «Белых камнях» — организовать там круглогодичную работу и поддерживать ваши инициативы. Практика показывает: когда объект функционирует постоянно, он работает значительно эффективнее», — подчеркнул Глава республики Олег Николаев.

Президент Федерации всестилевого каратэ Владимир Бардасов предложил рассмотреть возможность увеличения тренерских ставок в спортивной школе № 11 для подготовки нового поколения спортсменов.

Глава региона ответил, что в настоящее время разрабатывается переход от системы фиксированного штатного расписания к гибкому, ориентированному на спрос финансирования и подготовке кадров в спортивной сфере. «Бюджетное финансирование и поддержка будут распределяться между спортивными направлениями пропорционально количеству детей, которые их выбирают. Это кардинально меняет прежнюю систему, где финансирование было привязано к «висящему» штатному расписанию, не зависящему от реальной посещаемости. Штаты тренеров будут гибко перераспределяться в соответствии с популярностью направлений. Дополнительно будет реализовываться программа переподготовки (как в примерах «Самбо в школу» и «Футбол в школу»), когда школьные учителя физкультуры получают дополнительную квалификацию и статус тренера, что позволяет увеличить охват детей без резкого увеличения штатных единиц», — отметил Олег Николаев.

Заслуженный тренер Чувашии Ферид Чабатов, президент Федерации корэш, поделился видением дальнейшего развития национальных видов единоборств в республике.

Также в ходе беседы со спортсменами, говоря о развитии спорта в регионе, Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о планах по вводу в эксплуатацию лыжероллерной трассы уже на следующей неделе. «Мы полноценно создаём биатлонный центр, который станет самым современным в России на сегодняшний день», — отметил он.

Справочно:

С 5 по 12 октября 2025 года в Чувашской Республике проходили II Всемирные игры национальных видов единоборств. В соревнованиях приняли участие около 6000 спортсменов, представителей команд и судей из 39 стран мира и 76 регионов России.

В программу Игр вошли соревнования по 17 видам единоборств, включая всестилевое каратэ, кикбоксинг, муайтай, ММА, корэш и керешу. В рамках мероприятия также прошли статусные турниры — чемпионат мира по всестилевому каратэ, Кубок мира по борьбе на поясах и другие.

Соревнования проводились на двух площадках — в спортивных школах Новочебоксарска и Чебоксар, соответствующих всем требованиям безопасности и оснащённых современным оборудованием. Финальный день Игр 12 октября прошёл в формате спортивно-концертного шоу с участием известного комментатора Николая Коровина.

Пресс-служба Главы Чувашской Республики.