Новые знания получили в игре

Ко Дню народного единства в школе № 3 учителя истории и обществознания приурочили интеллектуальную игру для учащихся 10-х классов.

Старшеклассники, поделившись на 2 команды, с большим интересом отвечали на вопросы, связанные с историей России, узнавали новые сведения о ключевых событиях отечественной истории. А еще ребята научились эффективно взаимодействовать внутри команд, развивая навыки сотрудничества и коммуникации.

В ходе игры активно использовалось интерактивное оборудование, полученное школой по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда». Это позволило школьникам легче усвоить материал и сделало занятие ярким.

А. Анткеев, А. Игнатьева, учителя истории школы № 3.