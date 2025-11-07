Книги находят новых читателей

В рамках масштабного культурного проекта «Межрегиональный книжный центр Поволжья» сельские библиотеки региона получили долгожданное пополнение фондов. Инициатива, реализуемая Общественной исторической библиотекой при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, открыла новую страницу в развитии библиотечного дела

на селе.

Проект «Межрегиональный книжный центр Поволжья» призван решить актуальную проблему нехватки литературы в сельских библиотеках. Благодаря этой инициативе библиотеки получили издания различных жанров и направлений.

Важный этап в развитии проекта начался 16 июня 2025 года, когда к нему присоединилась Чувашская Республика. В этот день в Чебоксарах стартовала благотворительная акция по сбору книг, которая вызвала живой отклик у горожан. Неравнодушные жители активно включились в процесс пополнения библиотечных фондов.

В числе первых получателем новой литературы стала Центральная библиотека Шумерлинского муниципального округа. Среди поступивших изданий представлена детская литература, зарубежная и отечественная классика, современная проза, фантастика, детективы, женские романы, стихи, отраслевая литература.

В настоящее время в сельских библиотеках округа идёт активная работа с новыми поступлениями. Для читателей организованы презентации новинок, тематические обзоры литературы, встречи. Особую ценность представляет инициатива самих читателей: многие из них принесли в дар личные книги. Это позволило учесть интересы самых разных возрастных групп и читательских предпочтений.

Приглашаем всех жителей ознакомиться с новыми поступлениями в библиотеках Шумерлинского муниципального округа. Вместе мы делаем чтение доступнее и сохраняем книжную культуру для будущих поколений.

А. Крылова, эксперт по комплектованию библ. фонда ЦБС.

Валентина Сергеева, читатель Торханской сельской библиотеки:

«Новые книги появляются в сельских библиотеках не так часто, как хотелось бы, и поступление литературы в рамках проекта «Межрегиональный книжный центр Поволжья» стало приятным сюрпризом! Очень большой выбор взрослых и детских изданий различной тематики. Книги хоть и не новые, но в отличном состоянии. Хорошо, что книги проживут ещё одну жизнь в библиотеках, что очень радует! Благодарим «Межрегиональный книжный центр Поволжья», будем читать с удовольствием!»