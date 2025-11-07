Защитите свою недвижимость запретом

Жители Чувашии массово подают заявления о запрете сделок без личного участия

«Если в сентябре количество заявлений было 100-120 в день, то в октябре эта цифра выросла до 250-300 в день. Нам приходится привлекать дополнительных специалистов, чтобы справиться с таким потоком обращений. Граждане подают заявление как через МФЦ, так и через «Госуслуги». Причем заявление через портал формируется за считанные минуты и не требуется никаких электронных подписей», — пояснила руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Заявление о запрете сделок без личного участия может подать лишь собственник объекта недвижимости. Этот запрет обезопасит владельца недвижимости от мошеннических действий по продаже объекта по доверенности. При наличии отметки о запрете сделку не зарегистрируют даже в том случае, если документы подаются через нотариуса или кредитные организации. Подается заявление бесплатно, решение принимается в течение 5 рабочих дней.

Стоит подчеркнуть, что запрет на сделки без личного участия защищает не от всех видов мошенничества с недвижимостью. Этот вид запрета защищает лишь от тех ситуаций, когда владелец не подозревает, что с его собственностью готовится какая-то махинация, и сам не принимает в ней участие. Однако часть мошенничеств совершается с участием самих собственников. «Аферисты могут создать такие условия, когда собственник принимает непосредственное участие в сделке. Человек сам подписывает документы, не осознавая последствий. Или же может взять кредит под залог квартиры, а затем передать деньги преступникам. Следует понимать, что запрет в ЕГРН в таких случаях не спасает. Жертва под влиянием мошенников продает квартиру, а деньги отдает аферистам. Тем не менее, запрет на действия с недвижимостью без личного участия может уберечь от так называемых «черных риелторов» наиболее незащищенные слои населения – пенсионеров, лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации или находящихся в тяжелом психоэмоциональном состоянии. Таким образом, запрет станет дополнительной гарантией безопасности от возможных криминальных проявлений», — поясняет начальник отдела информации и общественных связей МВД по Чувашской Республике Олег Ашнин.

М. Иванова.