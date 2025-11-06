Олег Николаев оценил результаты уборочной кампании: средняя урожайность в Чувашии превысила прошлые рекорды

В Доме правительства на еженедельной планерке под руководством Олега Николаева вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашской Республики Андрей Макушев представил доклад об итогах работы агропромышленного комплекса региона за десять месяцев текущего года.

Так, по темпам валового сбора зерновых Чувашия занимает 4-е место в Приволжском федеральном округе, опережая средние показатели по России и ПФО. Также 4-е место регион удерживает по урожайности в сельхозорганизациях.

«Несмотря на позитивные тенденции в сельском хозяйстве, существует значительный разброс в урожайности между муниципалитетами. Это говорит о разном уровне эффективности при равном доступе к государственной поддержке и современным агротехнологиям.

Правительство продолжает создавать условия для развития аграрного сектора, приняли решение выделить дополнительно 628 млн рублей на приобретение техники. Мы — единственный регион ПФО, ежегодно выполняющий доведение господдержки возмещению части затрат на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства.

Важно, чтобы бюджетные средства приносили реальную отдачу. Развитие сельского хозяйства — это не только вклад в экономическое развитие, но и в организацию жизни, особенно учитывая значительную долю сельского населения в нашем регионе», — подчеркнул Олег Николаев.

На сегодняшний день завершена уборочная кампания зерновых и картофеля во всех муниципальных округах. Лидерами по намолоту зерна стали Яльчикский, Цивильский, Вурнарский и Канашский округа, а по урожайности — Красноармейский, Чебоксарский, Цивильский и Яльчикский округа: от 42 ц/га до 44,9 ц/га. Средняя урожайность по республике составила 36,8 ц/га, хотя еще совсем недавно рекордным для местных аграриев был уровень в 30 центнеров с гектара.

Валовый сбор картофеля достиг 122,3 тыс. тонн. Наибольший вклад внесли Комсомольский, Батыревский, Урмарский и Яльчикский округа.

В этом году вдвое превышены средние многолетние объемы сбора кукурузы на зерно, а также зафиксированы рекордные показатели урожайности хмеля. Его валовый сбор составил 239 тонн, что на 9,6% больше прошлого года, а урожайность превысила 18 ц с гектара.

«Отмечу, что средняя урожайность хмеля в последние тридцать лет составляла менее 10 центнеров. И полученный в этом году урожай можно отнести к рекордным», — заявил руководитель Минсельхоза Чувашии Андрей Макушев.

Продолжается уборка овощей открытого грунта. На сегодняшний день аграрии собрали 35,8 тыс. тонн урожая, убрано 757 га (90% от плана). Средняя урожайность составила 472,8 ц/га.

В животноводческой отрасли сформированы достаточные запасы кормов: заготовлено 34,1 ц кормовых единиц на условную голову скота, что составляет 120% от потребности.

Кроме того, успешно проведен сев озимых культур на площади 76,3 тыс. га (97,7% к плану). Работы обеспечены необходимым запасом семян, преимущественно отечественной селекции.

Животноводство также демонстрирует положительную динамику: производство молока выросло на 3,4%, мяса — на 8,1%.

Аграрии Чувашии активно обновляют парк сельскохозяйственной техники. В 2025 году хозяйства региона приобрели 471 единицу современной техники, включая 26 мощных тракторов, 41 зерно- и кормоуборочных комбайнов.

Значительный вклад в экономику региона внесла пищевая промышленность, произведя продукции на 53,3 млрд. рублей (индекс производства — 107,9%).

Сельскохозяйственным товаропроизводителям Чувашской Республики господдержка оказывается по 109 направлениям. На текущую дату государственной поддержкой воспользовались порядка 580 сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств и порядка 1310 самозанятых граждан.

Одним из ключевых драйверов развития сельских территорий стала программа «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря господдержке в последние годы в селах и деревнях республики активно ведется строительство объекты социально-культурной сферы, прокладываются инженерные коммуникации и дороги, обеспечивается доступ к сети Интернет, улучшаются жилищные условия граждан, проводятся работы по благоустройству территорий.

«Мы предпринимаем множество усилий для закрепления молодежи на селе, и для этого необходимо развивать культуру производства. Каждый руководитель должен детально проанализировать результаты своих хозяйств. Объем господдержки будет зависеть от реальных достижений, и неэффективная трата средств недопустима. Наша цель — превратить резервы в конкретные результаты для устойчивого роста сельского хозяйства», — подвел итог Глава республики.

Справочно:



По данным Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики средства республиканского бюджета на 2025 год в сумме 599 637,0 тыс. рублей, предусмотренные на возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства, освоены в полном объеме. Указанные субсидии были направлены на приобретение 500 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

Дополнительно, в период с июня по сентябрь текущего года, парк сельскохозяйственной техники и оборудования пополнился ещё на 355 единиц общей стоимостью 1 462,9 млн рублей. Для предоставления субсидий на данное обновление потребность в средствах республиканского бюджета Чувашской Республики составляет порядка 628 млн рублей.

Таким образом, Чувашская Республика является единственным регионом ПФО, который в стопроцентном объеме выполняет обязательства по доведению господдержки на обновление сельхозтехники аграриев.

