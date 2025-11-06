Зимняя стажировка для учителей информатики: шанс от Яндекс Учебника

Учителя информатики школ, организаций профессионалитета и дополнительного образования из Чувашии могут стать участниками зимней стажировки в команде «Яндекс Учебник».

Всероссийский осенний конкурс с отбором на стажировку проходит в рамках проекта Яндекс Учебника «Кадровый резерв учителей информатики». Победителем легко может стать каждый учитель — достаточно пользоваться Яндекс Учебником на занятиях, участвовать в предлагаемых активностях и выдавать задания ученикам. Чем больше учеников выполнят задания, тем выше будет еженедельный результат.

Все учебные материалы программ, разработали опытные методисты с учётом федерального государственного образовательного стандарта. Контент по информатике для 5–11-х классов включён в перечень электронных образовательных ресурсов Министерства просвещения и одобрен Институтом развития образования и Роскомнадзором.

Набирать баллы для победы можно по 14 ноября.

В 2025/26 учебном году конкурс проходит в трёх номинациях:

— для малокомплектных школ с численностью классов информатики от 3 до 20 учеников;

— для стандартных школ и классов с численностью от 21 до 119 учеников;

— для больших школ с численностью классов свыше 120 учеников.

Главный приз — стажировка в московском офисе компании «Яндекс», где победителей ждут интерактивные занятия с методистами и групповая проектная работа, экскурсия по офису и музею Яндекса. Стажеры получат возможность познакомиться и обменяться опытом с самыми активными учителями страны и попасть в профессиональное сообщество. Мероприятие способствует решению задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Участие в конкурсе бесплатное. Проезд и проживание победителей на стажировках оплачивает Яндекс.

Ранее мы писали, что проект «Кадровый резерв» приглашает школьных учителей информатики, педагогов учреждений профессионалитета, а также студентов педагогических специальностей присоединиться в третьему учебному сезону и пройти курсы повышения квалификации.

Минцифры Чувашии.