3 ноября 2025 года в Саратовском государственном техническом университете завершился X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие». В финал проекта вышли шесть команд. Абсолютными победителями проекта в 2025 году стала танцевальная сборная ЧГУ Immortal из Чувашской Республики — Чувашии. Данный проект входит в Программу поддержки и развития молодёжного творчества «Студвесна» Российского Союза Молодежи и реализуется при поддеоржке Росмолодёжь.Гранты.

«В 2014 году мы впервые проверили этот проект в Томской области и точно знали, что такие инициативы должны получить масштабность. В юбилейном сезоне самого танцевального студенческого проекта нашей страны мы решили, что участники выберут ценность из Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 и через призму таланта покажут важность и значимость нашей страны. Убежден, что творчество никогда не знает границ, все участники проекта уже победители», — отметил Председатель Российского Союза Молодежи Дмитрий Покровский.

В финал проекта, по мнению экспертов прошли шесть команд: Танцевальная сборная ЧГУ IMMORTAL, Чувашская Республика — Чувашия; FREE DANCE FAMILY, г. Москва; Коллектив эстрадного танца «Час Пик», Приморский край; «Команда, которую люблю», Ярославская область; Студенческий ансамбль танца «Адастра», Красноярский край. По результатам зрительского голосования в финал также прошёл Ансамбль спортивно-бального танца Dance Class, Саратовская область.

Суперфиналистами проекта «ВДвижении. Лучшие» стали: IMMORTAL (Чувашская Республика — Чувашия), «Час Пик» (Приморский край) и Dance Class (Саратовская область).

В очный этап проекта вошли несколько форматов конкурсной программы: танцевальные визитки, дуэты, импровизация и баттлы. Проект сочетает в себе конкурс и обучение — участники не просто выступают на сцене, но и получают ценный опыт от экспертов, перенимают лучшие практики и вдохновляются творчеством друг друга.

Наставниками проекта стали деятели культуры и искусства России, в том числе и эксперты фестиваля «Российская студенческая весна»: основатель и главный хореограф FLYOGRAPHERS DANCE TEAM Алексей Шалбуров, хореограф и артистка мюзиклов Валерия Мигалина, сооснователь проекта TeatrPlastichesky Евгений Венин, режиссёр Российской государственной цирковой компании Тимофей Пендик, хореограф центра PROТАНЦЫ Роман Суптеля и директор танцевального проекта Dance Smena Адель Шагиев.

«Вы — потрясающие таланты, современная молодёжь России,сегодня вы подарили настоящую феерию энергии и красоты. В этой аудитории, где уже 90 лет выступают поколения студентов, снова ожила атмосфера творчества и вдохновения. От Краснодарского края до Владивостока здесь собрались лучшие студенты страны, и именно в этом проявляется наше единство. Пока кто-то защищает Родину, вы прославляете её своим искусством. И это всё — Россия», — отметил ректор СГТУ Сергей Наумов.

По итогам проекта победителями стали Танцевальная сборная ЧГУ Immortal, Чувашская Республика — Чувашия. Лучшим танцором проекта стал участник проекта «Атмосфера» — Роберт Амиров, Республика Башкортостан.

Все трансляции и ежедневные видеоролики Проекта будут размещены в VK Видео и в сообществе Программы «Студвесна» (Российская студенческая весна) Российского Союза Молодежи ВКонтакте — официальной социальной сети Программы.

Организаторами проекта выступают: Российский Союз Молодежи, Правительство Саратовской области, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. и Саратовская областная организация РСМ. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь.Гранты) в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов.

Отметим, что проект «ВДвижении» был создан в 2014 году в Томском государственном педагогическом университете и уже десять лет объединяет лучших представителей молодёжной танцевальной сцены России. С 2015 года «ВДвижении.Лучшие» входит в Программу поддержки и развития молодёжного творчества «Студвесна» Российского Союза Молодежи.

Пресс-служба Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»