Олег Николаев: Чувашия вдохновила народы России звучать в единой симфонии

4 ноября, в День народного единства, в Национальном центре «Россия» (г. Москва) состоялся гала-концерт Всероссийского проекта «Современная музыкальная карта России». Он направлен на развитие национального академического исполнительского искусства, композиторских школ и укрепление межрегиональных культурных связей. Реализует его Фонд инновационного развития культуры, образования, науки (ФИРКОН) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Источником вдохновения для современной музыкальной карты послужил другой знаковый проект — «Вышитая карта России», рожденный на чувашской земле в Год культурного наследия народов России.

На торжественной церемонии открытия гала-концерта Всероссийского фестиваля «Современная музыкальная карта России» секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу зачитал приветственное слово Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства выразил свою признательность широкой общественной поддержке мероприятия: «Проект состоялся как большое, по-настоящему знаковое событие в жизни страны, объединил поклонников музыки, выдающихся деятелей искусства, начинающих композиторов, артистов вокруг сбережения культурного многообразия и популяризации самобытного творчества народов России. Убеждён, что гала — концерт, который стал органичной частью праздничных мероприятий Дня народного единства пройдёт с успехом, а его настоящая программа будет востребована публикой, интересна людям разных возрастов, раскроет богатство наших музыкальных и культурных традиций. Желаю ярких и добрых, незабываемых впечатлений и, конечно, поздравляю с днём народного единства», — отметил Президент России Владимир Путин.

Глава Чувашии Олег Николаев, приветствуя организаторов и участников гала-концерта со сцены Национального центра «Россия», подчеркнул: «С особым волнением и гордостью в День народного единства хочу поблагодарить всех, кто поддержал нашу инициативу. Всё началось с поиска того, что свойственно чувашскому народу, с выражения «Чувашия — край ста тысяч песен и ста тысяч вышивок». Именно через вышивку мы углубились в традиции и, создав карту Чувашии, предложили объединить усилия всей страны.



Мы вдохновились, когда 263 мастера со всех субъектов России в кратчайшие сроки откликнулись и создали вышитую карту Российской Федерации. На презентации говорили, что от неё веет очень мощной энергетикой и объединенной силой наших народов. Как родники сливаются в большую реку, создавая мощную силу, так и эти узоры... они сами запели. Музыканты услышали эту песню, композиторы дописали её, и сегодня мы являемся свидетелями нового всероссийского шедевра. Это наглядно показывает нам и всему миру: мы, являясь разными, говоря на разных языках, — едины и вместе на века. С праздником!»

Анастасия Звягина, заместитель генерального директора Национального центра «Россия»: «Национальный центр очень бережно хранит все уникальные особенности каждого региона, его культуру, национальные традиции. Для нас очень важно, что премьера современной музыкальной карты Россия выходит именно 4 ноября. Это не просто концерт, это символ единения всей нашей самой большой страны в мире. Спасибо большое Чувашии, региону, который был представлен на выставке «Россия» с проектом «Вышитая карта». Тогда мы увидели все узоры всей страны, теперь родилась музыкальная карта».

«Современная музыкальная карта» объединила творчество профессиональных композиторов из всех 89 регионов Российской Федерации, каждый из которых создал музыкальный образ своей родной земли.

Нашу республику представляет «Увертюра на чувашские темы» чебоксарского композитора Дмитрия Тетеля, которая стала первой мелодией, написанной для Современной музыкальной карты России. В рамках гала-концерта в Национальном центре «Россия» она прозвучала среди лучших мелодий проекта в исполнении ведущих музыкантов страны. Музыкальное произведение исполнил оркестр Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Дмитрия Дмитриенко.

«Вышитая карта России без преувеличения стала одним из мощных, сакральных символов нашей страны, объединив этнокультурное многообразие народов и воплотив в себе очень важное духовное понятие – нравственный интеллект, о котором мы сегодня говорим так серьезно. Современная музыкальная карта России стала абсолютным продолжением заложенных фундаментальных идей. Она ответила на вызов времени, способствуя формированию нравственного интеллекта нашего общества и граждан, и воплотила в себе яркое уникальное явление отечественной культуры: национальное искусство России. Особенно важно, что в День народного единства, в один из самых важных праздников для нашего общества, самосознания и великой истории, — все это воплотилось здесь, на этой сцене», — подчеркнул директор-художественный руководитель ансамбля Дмитрий Дмитриенко.

«Проект «Современная музыкальная карта» вновь подтвердил, насколько богата Россия культурой. Каждое музыкальное произведение уникально, подобно тому, как на Вышитой карте России нет двух одинаковых узоров, созданных руками искусных мастериц. И конечно, испытываешь невероятную гордость за наш талантливый народ: артистов, музыкантов, вышивальщиц – каждого, кто вносит свой вклад в процветание России и Чувашии», – отметила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

Премьера увертюры, приуроченная ко Дню Чувашской Республики, состоялась 24 июня 2025 года. В основе произведения лежат три известные чувашские мелодии, что позволило ему стать визитной карточкой Чувашии в проекте «Современная музыкальная карта России».

Вновь услышать увертюру можно было 10 сентября на сцене театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» на московском этапе Всероссийского фестиваля «Современная музыкальная карта России». Тогда музыку исполнил Государственный симфонический оркестр Юрия Башмета «Новая Россия».

В проекте «Современная музыкальная карта России» приняли участие и легендарные композиторы Александра Пахмутова, Виктор Плешак и Александр Зацепин, которые создали произведения, посвященные Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирской области.

На гала-концерте «визитные карточки» регионов Современной музыкальной карты России исполнили Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, Всероссийский юношеский оркестр национальных инструментов народов России под руководством Дмитрия Дмитриенко, Государственный академический симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением народного артиста России Юрия Башмета, Большой детский хор имени В.С. Попова под руководством Анатолия Кислякова. Прозвучали выступления хоровых коллективов, солистов и ансамблей из разных регионов России.

Запоминающимся моментом гала-концерта стало исполнение Гимна Российской Федерации сводным оркестром инструментов народов России, что было сделано впервые.

Также на сцене Национального центра «Россия» состоялась премьера новой песни Александра Вайнберга, написанной ко Дню народного единства. Ее исполнил заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Дронов (Shaman). Завершился концерт известной песней Татьяны Куртуковой «Матушка-земля».

Пресс-служба Главы Чувашской Республики.