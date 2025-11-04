Ко Дню народного единства: Большой этнографический диктант

С 1 по 8 ноября по всей России и в зарубежье проходит всероссийская просветительская акция

«Большой этнографический диктант». Десятая по счету акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и на борьбу с фальсификацией истории.

Ежегодно жители Чувашской Республики активно участвуют в акции. В 2024 году свой уровень этнографической грамотности проверили 26,6 тысячи человек. В этот раз акция пройдет по традиции — в двух форматах: очно (1 ноября в Чувашском национальном музее в 11.00 часов и 5 ноября в Доме дружбы народов Чувашии в 11.00 часов) и онлайн (на сайте Национальнаяполитика.рф, что делает диктант доступным для всех желающих, независимо от географического положения).

В Год защитника Отечества впервые в истории диктанта свои вопросы по видеосвязи зададут участники СВО. Да и каждый желающий может предложить свой вопрос для диктанта – для этой цели на официальном сайте Национальнаяполитика.рф открыта вкладка «Предложить вопрос». Самые креативные и оригинальные вопросы войдут в итоговую версию теста, а их авторы получат памятные призы.

Результаты диктанта будут подведены 12 декабря 2025 года, в День Конституции Российской Федерации. Участники онлайн-формата получат сертификат в электронном виде с указанием результатов сразу после прохождения диктанта. Сертификат участника офлайн-формата выдается по усмотрению организатора площадки.

Подробности акции, включая регистрацию на площадке и доступ к онлайн-формату, доступны на сайте Национальнаяполитика.рф и в официальной группе vk.com/miretno. Региональные координаторы – Минкультуры Чувашии и Дом дружбы народов Чувашии.

ДДН Чувашии.