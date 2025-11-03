Хоть не пышно, да затишно

В этом году юннатское движение отметило 107 лет со дня своего основания -15 июня 1918 года в Москве открылась первая в нашей стране Биологическая станция юных любителей природы. С тех пор и до 1990-х юннатство широко распространялось, поддерживалось на государственном уровне. Оно стало одним из атрибутов детства времен СССР. У шумерлинцев среднего и старшего возрастов юннатство ассоциируется со станцией юных натуралистов, которая когда-то была центром притяжения и сельских, и городских школьников. В 2025 году шумерлинской СЮН исполнилось бы 86 лет…

В первые годы своего существования станция размещалась в старом деревянном двухэтажном здании школы № 1, на пришкольном участке с осени 1939 года учащиеся проводили опыты с растениями, а весной следующего года опытный участок был полностью освоен. Станция оказывала помощь учителям биологии и начальных классов школ города и района. Во второй половине 1940 года она была реорганизована в районную станцию юных натуралистов и опытников сельского хозяйства и ей был выделен участок между средней школой № 3 и городским детсадом – там, где СЮН располагалась вплоть до ликвидации. Но тогда освоить землю помешала война, к тому же пожаром было уничтожено деревянное здание школы № 1 и всё имущество станции.

Послевоенные годы стали для СЮН временем расцвета. С 1946 по 1952 годы ее директором был вернувшийся с фронта Ф.В. Федоров. На пустыре появился образцовый опытный участок площадью 1,8 га, снабженный водопроводом. В 1948 году юннаты заложили плодовый сад имени 30-летия Ленинского комсомола. На участке были построены парники, теплица с паровым отоплением и лаборатория при ней, оборудованная всем необходимым инвентарем. Достижения юных натуралистов нашего района неоднократно отмечались почетными грамотами и премиями. По итогам всесоюзного конкурса на лучшего опытника-растениевода шумерлинская станция юннатов была отмечена первой всесоюзной премией и Почетной грамотой ВАСХНИЛ, Министерства просвещения РСФСР и Центральной станции юннатов.

В 1952 году СЮН была реорганизована в районный Дом пионеров, но спустя 4 года возобновила свою деятельность, вскоре перестав обслуживать сельские школы. Полувековой юбилей городская СЮН встречала под руководством директора Т.С. Коробковой и методиста Л.И. Осиповой. Здесь в 14-ти кружках занимались более 200 учащихся школ, они вели опытническую работу по выращиванию, повышению урожайности и улучшению агротехники сельскохозяйственных культур. На делянках росли не только рожь, ячмень и пшеница, но и гречиха, кукуруза, конопля, десятки сортов томатов и много чего еще. Школьники выращивали рассаду цветов, ухаживали за цветниками. А еще наблюдали и ухаживали за кроликами, черепахами, фазанами, декоративными грызунами и птицами, аквариумными рыбками. Участвовали в выставках, смотрах. Лучших юннатов ждала награда в виде экскурсий по всему Союзу.

Но постепенно жизнь на станции угасала, в сложные 90-е у города не было возможностей развивать юннатское движение, сменились ориентиры в обществе. В начале 2000-х проекту по строительству новой СЮН в другом микрорайоне города не суждено было реализоваться, зато был построен пристрой к школе № 3, под который отошла часть земельного участка станции. А по соседству с ветшающим зданием СЮН построили новое из кирпича.

Летом 2008 года городскую станцию юных натуралистов ликвидировали как юридическое лицо. Она вошла в состав Дома детского творчества. Такой массовой, как раньше, работа с детьми уже не была – в кружок цветоводства приходили всего около двух десятков юннатов…

О том, как и чем сегодня живет «потомок» СЮН – естественно-научный отдел Дворца детского и молодёжного творчества (ДДМТ) Шумерли, газета поинтересовалась у директора этого учреждения дополнительного образования Юлии Жданович. С самого начала разговора она акцентировала: «Мы сохраняем и приумножаем традиции юннатского движения, предлагая детям современные программы дополнительного образования».

Вообще, поводом для встречи послужило обращение жительницы к администрации округа, в котором автор с сожалением отмечает плачевное состояние старого здания станции юных натуралистов. Отсутствует и понятный вход. «К сожалению, это не было заложено в первоначальный проект, поскольку земельный участок, занимаемый нашим естественно-научным отделом, принадлежит школе № 3, и в рамках утверждённых мер по антитеррористической безопасности для школы отдельный вход с этой стороны не планировался, — пояснила Юлия Жданович. — Хочу обратить внимание, что вход для обучающихся в отделе осуществляется через калитку со стороны школы, а со стороны детского сада установлены противопожарные ворота». Сегодня при отделе работают творческие студии «Цветоводство», где занимаются более 30 детей ежегодно, и «Бусинка». Основной акцент делается на практической и исследовательской деятельности — дети углубляют знания по биологии и экологии, учатся выращивать растения, проводят опыты.

То обстоятельство, что земельный участок под имуществом отдела принадлежит другой организации, не создаёт, по словам директора ДДМТ, особых проблем. Между школой и отделом укрепилось сотрудничество в образовательной деятельности. Педагоги дворца проводят занятия в отделе в обычном режиме, а учителя школы № 3 активно используют базу отдела для уроков. «Но всё же юридические тонкости иногда дают о себе знать, когда нужно согласовать проведение разных видов работ на территории. В перспективе мы всё-таки хотели бы рассмотреть вопрос о передаче этого участка в наше оперативное управление, что позволило бы нам упростить работу по развитию материальной базы», — отметила директор.

Понятно, что в развитие базы, которой уже несколько десятков лет, требуются огромные вложения. На текущий момент известно, что ремонт теплицы включён в комплексную программу социально-экономического развития округа и предварительно запланирован на 2027 год. Конкретные детали и объём предстоящих работ будут уточняться по мере формирования бюджета и проектно-сметной документации, пояснила Юлия Жданович. Но за последние 5 лет проводились и плановые ремонтные работы. «С 2020 года в кирпичном здании мы обновляли учебные кабинеты, коридор, лестницу, была установлена новая сантехника. Частично заменена кровля теплицы, отремонтированы некоторые оконные блоки и цоколь теплицы. Финансирование осуществляется в рамках выделенных бюджетных средств на выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности», — рассказала подробнее она. Дворец детского и молодежного творчества постоянно в поиске возможностей для изыскания средств. По словам руководителя, в этом году даже планировали принять участие в республиканской программе инициативного бюджетирования для городов «Ниме – народный бюджет» с проектом по созданию современной агролаборатории на базе теплицы. Однако поскольку по условиям от учреждения можно подать только один проект, было принято решение в приоритетном порядке представить конкурсной комиссии проект по ремонту южного фасада основного здания дворца по улице Ленина, который остро нуждается в обновлении. Юлия Жданович заверила, что в 2026 году коллектив обязательно направит проект модернизации теплицы для участия в программе инициативного бюджетирования.

Теплица — это и сегодня один из самых живых и востребованных объектов отдела. Педагоги по праву считают ее не просто помещением, а уникальной образовательной экосистемой, которая функционирует круглый год — благодаря центральному отоплению и водоснабжению здесь даже зимой кипит жизнь. Теплица служит «зеленой лабораторией» для юннатов: они выращивают рассаду цветочно-декоративных культур, осваивают методы черенкования и размножения комнатных растений. «У нас собрана интересная коллекция, включающая разнообразные сорта герани, каллы, бегонии, традесканции и кактусов. Также здесь находится наш банк семян декоративных культур для будущих сезонов, — раскрыла «закулисье» тепличного хозяйства отдела директор ДДМТ. – А печь-голландка теперь наша историческая достопримечательность. Она уже не выполняет свою первоначальную функцию, но стала экспонатом, напоминающим об истории этого места. И современные дети всё так же прикасаются к ее стенам, как когда-то это наверняка делали их мамы и папы, бабушки и дедушки. Смело могу сказать, что теплица, несмотря на свой вид, остается сердцем практической и исследовательской деятельности. Отдел под руководством опытного методиста и педагога Валентины Николаевны Даниловой делает то, что не всегда могут позволить себе школьные агроклассы: обеспечивает глубокое погружение ребят в природоведение. Это уникальная образовательная среда, где дети могут заниматься настоящей исследовательской работой, вести наблюдения, выращивать краснокнижные растения. У нас есть опытнические площадки, огород, сад, а в планах — создание дендрария. Отдел был и остается привлекательным для учащихся всего города, о чём говорит растущее число детей в наших студиях, их успешное участие в различных конкурсах».

Из разговора с собеседницей вывод напросился однозначный: юннатство – это вновь перспективное направление, а естественно-научный отдел отнюдь не головная боль. Надежда на то, что СЮН в очередной раз возродится, сегодня сильна как никогда в последние 30 лет.

Н. Игнатьева.

Фото ДДМТ.











