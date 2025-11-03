У каждого жителя республики в среднем три банковские карты

По данным на 1 июля 2025 года, жителям Чувашии выпущено 4,3 млн банковских карт. В среднем на одного человека в республике приходилось по 3 карты.

Всего за январь—июнь с использованием карт проведено 319 млн транзакций на общую сумму 489,5 млрд рублей. Основную долю занимали безналичные операции: 98 % по количеству и 77 % по объему. В том числе оплата товаров и услуг – 89 % по количеству и 47 % по объёму, переводы между держателями карт — почти 10 и 49 % соответственно.

Количество операций по снятию наличных с помощью банковских карт в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 14 %. Всего их совершено свыше 6 млн на общую сумму около 110,4 млрд рублей.

«При использовании банковских карт и платежных технологий в повседневной жизни важно соблюдать меры безопасности. Не стоит совершать денежные операции по чьим-то просьбам, передавать посторонним людям личные и финансовые данные. Если человек все-таки пострадал от действий мошенников, с октября 2025 года обратиться в банк и полицию стало проще. Крупные банки, в том числе на рынке платежных услуг, должны дополнить свои мобильные приложения специальным функционалом для пострадавших от мошенников», — отмечает управляющий Отделением НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Максим Фролов. Такой функционал дает возможность заявить в банк о мошенническом переводе дистанционно. Это позволит сэкономить время, чтобы повысить вероятность возврата похищенных денег.

Национальный банк Чувашии.