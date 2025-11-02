Что делать при оформлении мошенниками сим-карты?

Участились случаи оформления мошенниками сим-карт на граждан без их согласия, например, при помощи получения персональных данных. Зачастую человек узнает о том, что на его имя оформлена сим-карта, по прошествии некоторого времени, после получения уведомления с «Госуслуг». Что делать в таких случаях и как пострадавшим защитить свои права, рассказал адвокат МКА «Клишин и партнёры» Денис Талызин.

Шаг первый

Как только гражданин узнал об оформленной без его согласия «симке», следует приехать в центральный офис оператора мобильной связи и написать заявление о том, что данный номер или номера (если сим-карт обнаружится несколько) он не оформлял и просит их заблокировать. Заявление нужно отдать ответственному сотруднику из службы безопасности и обязательно под роспись. Почему этот пункт важен? Дело в том, что в центральных офисах операторов есть служба безопасности, которая как раз и занимается рассмотрением таких заявлений, в обычном же офисе сидят один-два менеджера. При обращении в центральный офис заявление будет рассмотрено быстрее и более объективно.

Шаг второй

Затем нужно позвонить по номеру 112 — это единый номер вызова служб экстренного реагирования в России. По этому номеру пострадавший гражданин должен сообщить всю известную ему информацию о совершенном против него преступлении — какие номера были оформлены на его имя, как он узнал об этом, какой ущерб ему был причинен и так далее. Кроме того, можно сообщить оператору, что было подано соответствующее заявление, и назвать его реквизиты.

Шаг третий

Можно обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление о том, что неустановленными лицами без согласия гражданина была оформлена сим-карта. Заявление зарегистрируют, заявителя опросят, а затем будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении дела. На написание заявления, его принятие в отделении полиции и дальнейшие процедуры обычно затрачивается больше времени, чем на предыдущие два пункта.

Источник: rg.ru.