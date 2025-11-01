Учреждения культуры играют особую роль в поддержке гражданских инициатив

28 октября в Чувашии в четвертый раз официально почтили память строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Торжественные мероприятия в этом году стали частью республиканской акции «КультураVПобеде».

Во Дворце культуры тракторостроителей в Чебоксарах состоялся концерт. В числе почетных гостей были участники специальной военной операции и их семьи, волонтеры, руководители предприятий и социальных учреждений. С приветственными словами к собравшимся обратились министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова и председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Ими было отмечено, что учреждения культуры на селе играют особую роль в поддержке гражданских инициатив. На их базе организовано 215 пунктов сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО, волонтеры при учреждениях культуры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и другие тактически важные предметы. С начала года в зону СВО они отправили тонны гуманитарных грузов и написали множество писем солдатам. В этой масштабной работе задействовано более 22 тысяч человек. Наиболее активными стали учреждения культуры Аликовского, Батыревского, Ибресинского, Канашского, Комсомольского, Моргаушского, Порецкого, Шумерлинского, Чебоксарского, Яльчикского и Янтиковского муниципальных округов. За 9 месяцев текущего года волонтеры провели около 5 тысяч мероприятий в поддержку участников СВО и их семей, охватив более 208 тысяч человек.

Представителям предприятий республики и самым активным волонтерам были вручены от имени Главы Чувашии Олега Николаева благодарственные письма за вклад в оказание благотворительной помощи участникам специальной военной операции.

Источник: Минкультуры Чувашии.