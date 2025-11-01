Мошенники обманывают школьников, используя сервис знакомств

«Сбрось мне свою геолокацию. Так мы поймем, насколько далеко друг от друга живем». С этой невинной просьбы начинается схема мошенничества, с которой сталкиваются все больше и больше подростков.

Предложение прислать данные геолокации известного места в вашем городе поступает от новых контактов после общения в боте знакомств. Якобы для будущей личной встречи. Сразу после отправки координат на телефон приходит видеофайл. В нем человек в форме военнослужащего Украины сообщает, что по полученной геометке будут направлены ракеты и беспилотники. А затем поступает звонок якобы от сотрудника российских спецслужб — он угрожает уголовной ответственностью за отправку геопозиции, так как это помощь ВСУ в подготовке теракта. Псевдосотрудник требует снимать на видео банковские приложения на телефонах родителей, искать дома ценности и передавать их курьеру. Одним слово, начинается обычная работа мошенников из украинских кол-центров.

Дорогие ребята! Не забывайте о том, что виртуальные знакомства могут быть небезопасными. Не исключено, что под маской нового друга или подруги скрывается враг, который участвует в схеме зарубежных аферистов. Не выполняйте указания неизвестных, кем бы они ни представлялись. Помните: сотрудники правоохранительных органов могут позвонить вам только для того, чтобы пригласить в подразделение для личной встречи. И уж точно не будут запугивать и угрожать.

Блокируйте таких людей и не вступайте с ними в разговоры. Предупредите об опасности своих знакомых.

ТГ-канал официального представителя МВД России И. Волк.