День народного единства символизирует сплоченность и единство народа перед лицом любых испытаний. Особенно важен этот праздник в наши дни, когда тысячи бойцов самоотверженно выполняют специальные задания, защищая мир и стабильность нашей Родины. Наша задача обеспечить надежный тыл и заботу о бойцах и их семьях. В рамках Всероссийской акции «Россия — семья семей», приуроченной к Дню народного единства, в Республиканской клинической офтальмологической больнице прошел очередной День открытых дверей для участников СВО и членов их семей.

Специалисты больницы оказали консультативную и диагностическую помощь всем обратившимся. Пациенты смогли пройти комплексное обследование зрения, по результатам которого врачи-офтальмологи дали индивидуальные рекомендации по лечению и профилактике глазных заболеваний.

«Особое внимание уделялось участникам специальной военной операции, получившим ранения или травмы органов зрения. Врачи-офтальмологи оценивали степень повреждения и назначали необходимое лечение. Также в рамках консультаций специалисты провели профилактические беседы с пациентами, рассказали о современных методах лечения. Специальные приемы для участников СВО и членов их семей будут продолжены», — отметила заместитель главного врача по медицинской части, главный внештатный детский специалист офтальмолог Минздрава Чувашии Светлана Стяжкова.

Министр здравоохранения Чувашской Республики Лариса Тарасова в своем телеграм-канале отметила, что Дни открытых дверей для участников СВО и членов их семей в Республиканской офтальмологии проходит с 2023 года по поручению Главы Чувашии Олега Николаева при поддержке Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Это помогает пациентам грамотно спланировать свое время, чтобы уделить его заботе о здоровье.

«В рамках этого мероприятия осмотр прошли более 60 пациентов, четверо из них приглашены на операцию по медицинским показаниям», — подчеркнула Лариса Тарасова.

Ветеран СВО Алексей Зубков несколько месяцев испытывал проблемы со зрением. Узнав о проведении Дня открытых дверей, решил пройти обследование.

«После ранения зрение стало ухудшаться, а здесь мне провели полное обследование и назначили курс терапии. Теперь я надеюсь, что зрение улучшится. Я очень благодарен врачам, которые организовали такое мероприятие. Такая поддержка играет важную роль в процессе адаптации и возвращения к мирной жизни тех, кто отдал долг Родине», — отметил Алексей Зубков.

Специальные приемы для участников СВО и членов их семей будут продолжены. Анонсы заблаговременно публикуются на информационных ресурсах Минздрава Чувашии и самой больницы. Это помогает пациентам грамотно спланировать свое время, чтобы уделить его заботе о здоровье.



