1 ноября стартует финальный этап всероссийского конкурса «Народный участковый»

В этот же день начнется финальное голосование юбилейного, 15-го всероссийского конкурса

«Народный участковый», проводимого Министерством внутренних дел Российской Федерации при поддержке Издательского дома «Комсомольская правда». Оно продлится до 10 ноября – Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Напомним, Чувашию в этом конкурсе представит победитель регионального этапа старший лейтенант полиции Михаил Обломов из Межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский», интервью с которым будет опубликовано в следующем номере газеты «Вперёд».

Ну, а наша с вами задача, уважаемые читатели, поддержать Михаила, проголосовав за него на сайте газеты «Комсомольская правда» (kp.ru) с 1 по 10 ноября.

По итогам голосования с учетом сведений о численности населения в регионе для каждого участника сформируют индекс доверия граждан. Участковый с наивысшим значением этого показателя будет признан победителем конкурса.

Награждение призеров третьего этапа конкурса пройдет в Министерстве внутренних дел Российской Федерации в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который по традиции отмечается 17 ноября. В ходе церемонии символ конкурса – переходящая бронзовая статуэтка – будет передана «народному участковому» России.

