Пребывание у воды и на воде требует соблюдения правил предосторожности

Чтобы избежать трагических случаев, рыбакам необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Алкоголь – главный враг человека на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными.

Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды – при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить недалеко от берега.

Осень является самым непредсказуемым временем года, когда тихая и солнечная погода за несколько минут может перейти в дождь и штормовой ветер. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

Главное при ловле с лодки – уметь плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях. Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды.

Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. На таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший наезд на острый край подводной коряги может привести к самым печальным последствиям.

Если при ловле с лодки вдвоем появилась необходимость поменяться местами, то следует делать это не спеша, несколько пригнувшись для поддержания равновесия, без резких движений, чтобы не накренить лодку и не залить ее водой. Если на водоеме гуляет высокая волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться местами.

С начала года на водоемах республики зафиксировано 29 происшествий, унесших жизни 26 человек. В прошлом году за тот же период произошло 35 несчастных случаев, в которых погибли 35 человек. Основной причиной несчастных случаев на воде по итогам прошлого осенне-зимнего периода является несоблюдение мер безопасности при нахождении на тонком (хрупком) льду водоёмов во время ловли рыбы.

Сотрудниками МЧС Чувашии совместно с работниками органов местного самоуправления республики и инспекторами Центра ГИМС с 1 сентября по 26 октября 2025 года проведено 56 рейдов, более 660 бесед с населением. Среди населения, в том числе несовершеннолетних, распространено более 1,5 тыс. памяток и листовок о соблюдении мер безопасности на льду водоёмов. В образовательных организациях проведено 117 открытых уроков по вопросам соблюдения мер безопасности на водоёмах и по обучению правильному поведению детей на льду в осенне-зимний период.

По информации

МЧС Чувашии.