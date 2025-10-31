31 Окт

Почти 1,3 тыс. заявок поступило на соискание премии «Цифровые решения»

Более 850 компаний со всей страны подали почти 1,3 тыс. заявок на соискание ежегодной национальной премии «Цифровые решения», которую учредило Правительство РФ и Минцифры России.

Отмечается, что самыми популярными направлениями при подаче заявок стали платформы и сервисы, искусственный интеллект и государственные услуги. В числе других номинаций — связь и телеком, софт, кибербезопасность, кадры и обучение. Как сообщают в Минцифры России, премия «Цифровые решения» дает возможность заявить о своем проекте, войти в число лидеров цифровой трансформации и получить признание профессионального сообщества.

Имена лучших назовут на первом ИТ-форуме «Цифровые решения», который состоится в Национальном центре «Россия» в Москве с 12 по 15 ноября. Событие станет главной площадкой для развития диалога по всем направлениям цифровой трансформации.

Форум призван стать не просто отраслевой конференцией, а стратегической площадкой для активного взаимодействия представителей бизнеса и государства для совместной выработки мер по развитию ИТ-сферы. Гостей ожидают свыше 90 сессий с участием более чем 600 спикеров, интересные дискуссии, масштабная выставка цифровых решений, обмен опытом и многое другое.

Экспозиция выставки цифровых решений разделена на 8 тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: «Связь и телеком», «Государственные услуги», «Софт», «Искусственный интеллект», «Платформы и сервисы», «Кибербезопасность», «Российское «железо», «Кадры и обучение». Интерактивные стенды призваны обеспечить максимальное вовлечение посетителей разного возраста и профессиональной подготовки.

Организаторы форума «Цифровые решения» — Правительство РФ и Минцифры России, оператор проекта — АНО «Национальные приоритеты», оператор деловой программы — АНО «Цифровая экономика». Форум проходит при поддержке национального проекта «Экономика данных».

Минцифры Чувашии.

