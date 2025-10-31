Любая помощь из тыла приближает победу

На прошлой неделе в школе № 2 прошел мастер-класс, организованный активными волонтерами «Группы поддержки ребят» и мамами учащихся, Светланой Мидаковой и Анастасией Крыловой. Они провели занятие с девочками по фасовке продуктов питания для бойцов СВО.

Школьницы с большим энтузиазмом подошли к делу: они внимательно следили за граммовкой и старались сделать всё на высшем уровне. В итоге получились хорошо упакованные домашние сухие супы, вкусные яблочные чипсы и ароматный травяной чай.

