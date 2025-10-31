Издательско-полиграфический комплекс «Чувашия» вошёл в число финалистов Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи, проводимого Министерством труда Российской Федерации.

Ежегодный конкурс направлен на выявление и продвижение эффективных методов трудоустройства молодых специалистов. Его проведение отвечает задачам федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры».

Среди тысячи заявок, поступивших из 77 регионов России, были отобраны 129 проектов, пять из которых представляют Чувашию. Участие в конкурсе подчеркивает важность инициатив по привлечению и профессиональному росту молодежи в регионе и показывает готовность работодателей поддерживать начинающих специалистов на старте карьеры.

АО «ИПК «Чувашия» примет участие в номинации «Смелые шаги к успеху: Трудоустройство подростков как старт в карьеру».

Финальный этап мероприятия пройдет 3-4 декабря 2025 года, где участники лично представят свои успешные практики. Победителей конкурса ожидают награды и публикация их решений на официальном ресурсе Минтруда России.

