Здесь кирка отлетала от мёрзлой земли…

28 октября в Чувашии отмечался День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Именно 28 октября 1941 года было принято решение о строительстве оборонительных сооружений в тылу.

Обучающиеся 2-4-х классов Шумерлинской школы-интерната в памятный день совершили познавательную поездку в музей под открытым небом «Сурский рубеж». Экскурсия позволила им прикоснуться к истории, увидеть своими глазами места, где в тылу ковалась Победа. Школьники смогли ощутить масштаб оборонительных сооружений, представить, какой ценой далась эта линия обороны. Ребята с интересом слушали рассказ краеведа А.Н. Пояндаева и библиотекаря библиотеки-филиала им. С. Маршака С.М. Чекушиной о трудовом подвиге жителей Чувашии. Особое впечатление на учеников произвели сохранившиеся до наших дней и восстановленные фрагменты окопов, блиндажей и противотанковых рвов.

Эта поездка стала для ребят не просто экскурсией, а уроком мужества и патриотизма. Она помогла им осознать важность сохранения исторической памяти и уважения к подвигу предков. Возможно, именно эта поездка станет для кого-то из них отправной точкой в изучении истории родного края и Великой Отечественной войны.

В тот же день малыши побывали в музее-экспозиции «Наш Сурский рубеж обороны» в сельской библиотеке деревни Шумерли. Библиотекарь Л.В. Кадеева подробно рассказала об экспонатах.

О. Кудрявцева, Л. Кошкарова, педагоги Шумерлинской школы-интерната.