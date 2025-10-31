Если пациент не идёт в центр здоровья, то центр идёт к пациенту

23 октября в Шумерлинском медицинском центре успешно состоялся выездной прием специалистов центра здоровья Больницы скорой медицинской помощи г. Чебоксары.

Мероприятие вызвало большой интерес у жителей округа и позволило провести комплексное обследование 98 человек, из них 10 мужчин. В результате у 23 % обследованных выявлено ожирение (индекс массы тела больше 30 кг/м²), у 46 % обследованных — избыточная масса тела. Дефицит мышечной массы наблюдался у 15 % обследованных, у 8 % выявлены признаки нарушения бронхиальной проходимости и им рекомендована консультация пульмонолога.

Большинство обратившихся получили рекомендации по увеличению физической активности, включая регулярные прогулки на свежем воздухе и утреннюю зарядку. Всем пациентам с избыточной массой тела или ожирением даны рекомендации по коррекции рациона питания. Курящим лицам настоятельно рекомендовано отказаться от вредной привычки и предложена консультация специалиста по отказу от курения.

«Я очень рада, что попала на этот прием. Биоимпедансометрия помогла мне понять, что нужно срочно менять образ жизни. Раньше я просто знала, что у меня лишний вес, а теперь вижу конкретные цифры и понимаю, что нужно серьезно заняться собой. Спасибо за консультацию!» — поделилась 45-летняя Светлана. «Мне очень понравилась консультация по питанию. Доктор объяснила, как правильно сбалансировать рацион и какие продукты лучше исключить. Оказывается, я делала много ошибок! Теперь буду стараться следовать рекомендациям. Огромное спасибо!» — выразила благодарность 38-летняя Анна.

Выездной прием специалистов центра здоровья оказался востребованным и эффективным. Следующий выезд специалистов запланирован на декабрь.

Шумерлинский ММЦ