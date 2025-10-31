Груз для бойцов и бердянских детей

Пять фур с гуманитарным грузом были отправлены Правительством Чувашской Республики, лесозаготовителями, Фондом развития Чувашии «Пĕрле» и волонтерскими группами республики. Груз предназначен для воинских частей Запорожской области, где служат наши бойцы, и для школ, детских садов подшефного Бердянского района Запорожской области.

Для защитников Отечества из Чувашии отправлено 85 кубометров досок и кругляка, 11 мотоциклов, автомобиль УАЗ, 5 квадракоптеров, 9 FPV-дронов, 3 РЭБ, стройматериалы и оргтехника. Вузы, техникумы, колледжи, школы, детские сады и учреждения дополнительного образования всех муниципалитетов республики отправили для учреждений образования Бердянского района ноутбуки, оргтехнику, музыкальное оборудование, спортивный инвентарь, самокаты, газонокосилки, инструменты, бензиновые триммеры, пилы, стиральные машины, электроплиты, бытовые приборы, хозяйственные товары, кухонный инвентарь, посуду, постельное белье, канцтовары, настольные и развивающие игры, игрушки и продукты питания.

Всего же за сентябрь—октябрь предприятиями, лесозаготовителями, фондом «П.рле» и волонтерскими группами республики было отправлено 11 20-тонных фур и 10 КамАЗов с собранным всей республикой грузом. В состав входили автомобили повышенной проходимости, мотоциклы, большое количество пиломатериалов и лесоматериалов, стройматериалы, автошины, аккумуляторы, маскировочные сети, лекарства, продукты питания, питьевая вода.

