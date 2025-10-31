Всероссийский конкурс инициатив: сохраним историю вместе

1 ноября завершается прием заявок на участие во Всероссийский конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти, объявленный Национальным центром исторической памяти при Президенте Российской Федерации.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— «Малая Родина – история большой страны». Номинация посвящена практикам сохранения региональной истории;

— «Общественные запросы и приоритеты исторической памяти». Номинация посвящена выявлению приоритетов исторической памяти в массовом сознании;

— «Их имя – символ России». Сбор практик о выдающихся деятелях в истории России;

— «Игровые форматы сохранения исторической памяти». Номинация посвящена сохранению исторической памяти в игровых форматах;

— «Музеи – сокровищницы народной памяти». Сбор практик по сохранению исторической памяти в музейном сообществе;

— «Народный маршрут – дорогами исторической памяти». Номинация посвящена авторским туристическим маршрутам, семейном туризму и маршрутам памяти по историческим местам;

— «Научно-профессиональные подходы к сохранению исторической памяти». Номинация посвящена теоретическим и методическим разработкам в сфере сохранения исторической памяти;

— «Историческая память в семейных традициях». Номинация посвящена инициативам и практикам сохранения исторической памяти в семьях;

— «Корпоративные традиции сохранения исторической памяти». Номинация посвящена практикам сохранения и передачи традиций в организациях и на предприятиях;

— «Сохранение памяти в культуре и искусстве». Номинация посвящена увековечиванию событий истории через различные виды искусства;

В Конкурсе могут принять участие ученые, педагоги образовательных учреждений общеобразовательного, начального профессионального образования, среднего специального образования и высшего образования, сотрудники музеев и библиотек, методисты, участники исторических клубных формирований, добровольцы, авторы медиаконтента в области истории старше 18 лет из Российской Федерации и дружественных стран.

В своих работах участники должны раскрыть теории и практики по сохранению и защите исторической памяти: инициативы в области краеведения и туризма, патриотического воспитания, увековечивания значимых персон создания интерактивных методик обучения истории, новых методик исследования исторических событий, практик сохранения и передачи исторической памяти в семьях, создания мемориальных комплексов и проведения тематических культурно-образовательных мероприятий.

Лучшие инициативы будут поддержаны в реализации и масштабировании.

Напомним также, что для школьников, желающих принять участие в исторических конкурсах, проводится Всероссийский конкурс «История России моими глазами».

Минцифры Чувашии.