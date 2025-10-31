Волейбольный турнир в память о герое

29 октября в Спортивной школе им. В.Н. Ярды и в спортзале Туванского культурно-досугового центра прошли соревнования по волейболу, посвященные памяти кавалера ордена Мужества Олега Федотова. Этот турнир стал данью уважения подвигу героя, а также возможностью для молодых спортсменов проявить себя и продемонстрировать свои навыки.

Соревнования проходили среди юношей и среди девушек. Команды показали высокий уровень игры. В результате 1-е место как среди юношей, так и среди девушек заняли игроки из школы № 3, на 2-м месте оказались девушки из Туванской школы и юноши из Алгашинской, на 3-е место вышли команды Алгашинской (девушки) и Ходарской (юноши) школ. Также были определены лучшие игроки турнира. Ими признаны ученики школы № 3 Валерия Остапчук и Сергей Чумерин. По итогам общего зачета переходящий кубок завоевала команда школы № 3 под руководством тренера Виктора Уланова.

Организаторы турнира выражают признательность за поддержку родственникам и друзьям Олега Федотова, которые вручили всем командам-участницам сладкие призы.

Сектор ФКиС.